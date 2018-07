BRA/ Il 1° agosto torna l’Opera in piazza con “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi

Anche quest’anno torna l’appuntamento braidese estivo con la lirica nella suggestiva piazza Caduti per la Libertà. Mercoledì 1 agosto 2018, alle 21.15, va in scena “Il Trovatore”, capolavoro di Giuseppe Verdi.

A portare in scena le atmosfere di una delle opere più amate del compositore di Busseto saranno, tra gli altri, i tenori Ignacio Encinas (Manrico) e Diego Giordana (Ruiz), i soprani Fernanda Costa (Leonora) e Serena Garelli (Ines), il baritono Andrea Zese (Il Conte di Luna), il basso Carlo Tallone (Ferrando) e il mezzosoprano Maria Ermolaeva (Azucena), accompagnati dall’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno e dai cori lirici Enzo Sordello e Vecchio Piemonte.

Intramontabili arie punteggiano il dramma ambientato in Spagna all’inizio del quindicesimo secolo. Nella vicenda che intreccia i destini di Leonora, Manrico e il Conte di Luna s’intrecciano passioni, amore, gelosie, odio, morti e vendette. “Il trovatore” fu rappresentato per la prima volta a Roma nel 1953 e fu un successo immediato, perpetrato negli anni a venire.

I biglietti per l’Opera in Piazza, promossa dal Comune di Bra e inserita nella rassegna “Recondite Armonie” dell’Associazione Amici della Musica di Savigliano, possono essere prenotati telefonicamente allo 0172.430185 oppure acquistati on line sul circuito www.ticket.it (cercando “Il Trovatore”) al costo di 10 euro (+ diritti di prevendita per l’acquisto telematico). Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bra al numero 0172.430185. (ea)

Info: Città di Bra – Ufficio Turismo e Cultura

tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it