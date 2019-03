Bra, 50enne fermato alla guida di un furgone con targhe contraffatte

Riceviamo dai carabinieri della provincia di Cuneo e pubblichiamo: "Nel corso dei servizi di controllo del territorio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bra ha sequestrato un furgone perché le targhe applicate risultavano contraffatte.

In particolare i carabinieri di Bra hanno proceduto al controllo di un furgone lungo la Strada Orti, insospettiti dall’anomalia di alcune caratteristiche della targa e dal nervosismo del conducente. Effettuando diversi controlli incrociati, hanno accertato che l’uomo, un cinquantenne italiano, residente nel Saluzzese, aveva applicato al suo furgone le targhe corrispondenti ad un altro mezzo della medesima marca e modello.

Per lui è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Asti e dovrà rispondere dei reati di “falsità materiale commessa da privato” ed “uso di atto falso”. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ed all’uomo non è rimasto che farsi venire a prendere per tornare a casa".