BOVES/ Il weekend all'insegna del jazz e tanta musica in piazza dell'Olmo

ADRIANO TOSELLI - È ripartita la nuova, annunciata, edizione 2018 di «Vie di jazz», manifestazione bovesana alla quattordicesima edizione, con tre giorni di appuntamenti, un intenso fine settimana tra il 17 ed il19 agosto, all’insegna di una musica che si appella come nessun altra alle emozioni in grado di suscitare.

L’iniziativa è cominciata durante le Amministrazioni del sindaco Riccardo Pellegrino, con assessore alla cultura Angelo Campagna, proseguita con tutti i successori, sostata nel calendario, da giugno a fine agosto, momento di ritorno dalle ferie, conservando successo (sempre centinaia son gli spettatori), «facendosi un nome», proponendo appuntamenti di livello, riuscendo ad attirare appassionati da ogni parte della Regione ed oltre (i «forestieri» son sempre almeno quanti i bovesani, la maggior parte dei momenti ben di più).

Le strade del centro storico, il «palco naturale» sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo in Piazza dell’Olmo e la Confraternita di Santo Croce restano la cornice ideale di questa manifestazione.

A curarlo è ancora Roberto Chiriaco, direttore artistico dal 2005, anche tra i protagonisti (come contrabbassista) della prima sera. Organizza l’assessorato alla cultura di Boves in collaborazione con la Pro- loco e l’associazione Post-Scriptum, patrocinio di Regione, Cassa Rurale ed Artigiana di Boves e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Come per ogni iniziativa, soggetto alle disponibilità finanziarie del momento, di anno in anno varianti, il festival ci par, in questo 2018, cresciuto rispetto alla pur ottima edizione scorsa, confermandosi come uno dei momenti culturali più importanti di Boves, attento, anche, oltre ad avere i grandi nomi «di richiamo», a non trascurare giovani promesse...

Venerdì 17, il maltempo è arrivato in perfetta sincronizzazione con la manifestazione, obbligando a trasferirsi da Piazza dell’Olmo al vicino Auditorium Borelli (gremito, ritardo contenuto alla minima oretta necessaria), al coperto. Felice Reggio ha proposto «My favourite Movies Quartet – Omaggio al cinema italiano» (oltre a Reggio alla tromba, Max Celsi a piano e tastiere, Roberto Chiriaco al contrabbasso, Roberto Bellotti alla batteria, si è partiti ricordando Nino Rota e Fellini).

Oggi, sabato 18, dopo appuntamenti mattutini e pomeridiani, in Piazza dell’Olmo, alle 21, toccherà all’appuntamento maggiore della rassegna, quello con il «Enrico Pieranunzi Trio» (accanto al famoso pianista Peranunzi suonerà Enzo Zirilli alla batteria ed un nome importante della musica italiana degli ultimi decenni come Ares Tavolazzi, al contrabbasso, notissimo anche ai fans di Francesco Guccini e dei cantautori italiani).

Domenica 19 agosto alle 12, in Piazza dell’Olmo, si partirà per la giornata finale con il gruppo emergente «Belli Freschi – Jazz/Funk/Soul Quartet». In Confraternita di Santa Croce alle 16.30 si riprenderà con «Filippo Cosentino “Andromeda” Guitar Baritona solo».

Alle 18 si esibirà, in Auditorium Borelli, altro «Gruppo emergente»: i «Bephonia» del «Denny Bertone Guitar Project». In Piazza dell’Olmo alle 21 si chiuderà con «Fulvio Albano – Claudio Chiara Quintet», protagonisti Albano al tenor sax, Chiara all’alto sax, Gianluca Tagliazucchi al piano, Aldo Zunino al contrabbasso e Adam Pache alla batteria.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. Per informazioni telefonare a «PS (Post-Scriptum) Boves eventi» al 342.6846481 pagina Facebook del Comune di Boves e di Vie di Jazz. In caso di maltempo i concerti sono spostati al Palazzetto dello Sport di frazione Madonna dei Boschi.

Adriano Toselli