Boves dà l'addio a Giovanni Calisto "Janò", tra gli ultimi partigiani garibaldini della Granda

"Ci ha lasciato Giovanni Calisto "Janò", l’ultimo garibaldino della 177esima brigata Giovanni e Spartaco Barale di Boves (provincia di Cuneo). Sempre presente a tutte le manifestazioni partigiane con il labaro della sezione bovesana, sia alle manifestazioni del 25 aprile che a quelle del 19 settembre (primo eccidio della città martire con due medaglie d’oro alla Resistenza).

Lo ricorderemo mercoledì 5 settembre, presso il sacrario di Boves, in forma civile, alle 14,30. Per i suoi meriti nella Resistenza, per il suo impegno nelle scuole e in tante altre attività, il comune di Boves gli aveva concesso, nel 2015, la cittadinanza onoraria. Lui, con tanti suoi compagni e amici, ha scritto una delle pagine più belle della storia d’Italia. Pagine di libertà, di scelta, di democrazia e di giustizia sociale.

Giovanni Calisto era nato a Cannes nel 1925, da famiglia bovesana, trasferitasi in Francia per motivi di lavoro, come tanti altri abitanti della nostra provincia (emigranti loro malgrado). A quattro anni, rientra in Italia, a Boves, dove frequenta le scuole; in seguito farà il garzone di bottega presso un panetterie di Cuneo. Dopo il 19 settembre 1943, quando Boves è bruciata e sono uccisi molti civili e partigiani, “Janot” e il fratello decidono di unirsi ai partigiani che operavano in val Colla, sulla Bisalta, rimarrà con loro fino alla Liberazione.

Queste sono le sue parole: “Il mio compito era testimoniare a tutti, e soprattutto ai giovani, che cosa è stata la Resistenza. I fascisti avevano ucciso mio fratello Carlo a Borgo San Dalmazzo, era antifascista, ed era ricercato perché partigiano. Quando l’hanno fucilato, nel dicembre 1944, gli hanno appeso un cartello: E’morto un Ribelle, che ha tradito la Patria - e non hanno lasciato che nessuno lo soccorresse; Carlo era nascosto nella casa di Elsa Perona, casa che era sistematicamente perquisita, controllata e sorvegliata. Io ho dovuto scegliere, avevo diciassette anni, ho capito e visto le atrocità e la violenza dei Nazifascisti”.

“Janot”, ti ricorderemo per la simpatia, per l’empatia che creavi intorno a te, per la generosità e disponibilità verso tutti, specialmente i più deboli e soli. Grazie per quello che hai fatto! La storia cammina, si supera, evolve, ma non si dimentica, questo è il motto che l’Anpi deve portare avanti, per ricordare il sacrificio della tua famiglia e di tutti quelli che hanno sacrificato la loro vita e la loro giovinezza per noi".

Ughetta Biancotto, presidente Comitato provinciale Anpi