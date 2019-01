BOVES/ C'è ancora tempo domenica 13 gennaio per ammirare il presepe di San Giacomo

ADRIANO TOSELLI - Ottava edizione del presepe artistico allestito, come tradizione, nei locali delle ex scuole elementari di Piazza Adriana Filippi a San Giacomo di Boves: anche quest’anno Mauro Pellegrino, coadiuvato dall’ormai collaudata équipe formata da Riccardo Maccario, Michele Pellegrino e Leonardo Sacchetti, non ha mancato di stupire i visitatori con meccanismi aggiunti alla quindicina d’altri movimenti d’animazione.

Ogni anno viene aggiunto pezzo: quest’anno è toccato alla stalla vista sia nella sua attività diurna che nel riposo notturno.

L’ambientazione, dai profili delle montagne sin ai tetti in ardesia è quella tipica del vallone alpino, con un ciclo che comprende due giorni e due notti (una serena con stelle, una nuvolosa con copiosa nevicata sulla montagna). Il presepe è stato inaugurato il 22 dicembre ed è rimasto visitabile sino al 6 gennaio.

Domenica 13 gennaio sarà ancora possibile la visita dalle 14,30 alle 18.

Insieme ai presepi di Castellar ed alla vicina esposizione artistica della disegnatrice Francesca Reinero (acquerelli in intera sala di viaggio da San Giacomo alla ligure Ceriana, tutto «in quota») ha formato un percorso natalizio davvero ricco in Valle Colla.

Adriano Toselli