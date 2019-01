Incidente mortale nella mattinata a Borgo, in provincia di Cuneo. Una donna è stata travolta e uccisa da un mezzo pesante davanti a Palazzo Bertello, in via Vittorio Veneto.

Sul posto l'ambulanza e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Portato in ospedale l'autista del camion, sotto shock per l'accaduto.



La vittima è una 67enne residente a Roccavione.

(Foto di repertorio)