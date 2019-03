Bike festival della nocciola: il 18 e 19 maggio ritorna la Granfondo Alta Langa

Alta Langa: emozioni e sapori di una terra autentica, tutta da scoprire. La natura ne ha segnato i confini con le Langhe dei grandi vini.

Gli ultimi vigneti sfumano e s'increspano in noccioleti, in macchie boschive e prati a pascolo che profumano per la brezza che viene dal mare.

Un connubio forte quello che lega il territorio dell’Alta Langa all’evento ciclistico Bike festival della nocciola che ha recentemente deciso di riprendere la denominazione originale dell’evento nato nel 2007: Granfondo Alta Langa. Una storia ultradecennale per la Granfondo Alta Langa, nata 12 anni fa per valorizzare il circuito delle salite dei campioni che allora contava di sei ascese dedicate ad Anquetil, Bartali, Bobet, Coppi, Gaul e Pantani e che ha visto negli anni sempre più appassionati partecipare all’evento nato e cresciuto a Bossolasco.

Dal punto di vista tecnico la Granfondo Alta Langa riproporrà la partenza da Santo Stefano Belbo e il percorso unico di 120 chilometri con le salite dei campioni dedicate a Fignon, Koblet e Bugno a costituire le tre principali ascese da scalare e sulle quali sarà effettuato il cronometraggio che concorrerà alla classifica finale.

Il quarto tratto cronometrato è in fase di definizione: lo staff organizzativo sta valutando alcune alternative per rendere sempre più suggestivo e strepitoso il percorso della Granfondo Alta Langa regina del Bike festival della nocciola.

L'appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio. Nel pomeriggio di sabato ci sarà la cronoscalata da Sinio ad Albaretto della Torre per aprire il programma sportivo della manifestazione organizzata dal Team Ciclismo DiVino e voluta dall’Unione Montana Alta Langa con il supporto dell’Ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero. L’evento clou sarà la Granfondo Alta Langa che si correrà nella mattinata di domenica.

Iscrizioni aperte sul sito ufficiale della manifestazione www.bikefestivalnocciola.it e sul portale Endu.

Per informazioni scrivere a info@bikefestivalnocciola.it o telefonare al 335-80.11.092.