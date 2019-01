Biathlon in Valle Pesio, weekend di gare a Chiusa prima del campionato italiano per ragazzi

La Valle Pesio, in provincia di Cuneo, si prepara a vivere un weekend di grande sport. Da giovedì 31 gennaio a domenica 3 febbraio, presso la pista di fondo in frazione San Bartolomeo a Chiusa Pesio, si terranno i campionati italiani di biathlon, gare valevoli per il campionato italiano A.C. U13-U15 ragazzi/allievi.

IL PROGRAMMA

Giovedì 31 gennaio: apertura manifestazione

Venerdì 1 febbraio: ore 9.00-12.00 allenamento ufficiale

ore 15.00 consegna sci presso ufficio gara

ore 17.00 riunione giuria

Sabato 2 febbraio: prova sprint

ore 9.00-9.45 taratura carabine U15

ore 9.50 partenza gare U15

ore 10.45 - 11.30 taratura carabine U13

ore 11.40 partenza gare U13

ore 17.00 premiazioni Chiusa di Pesio

Domenica 3 febbraio: prova inseguimento

ore 9.00-9.45 taratura carabine U15

ore 9.50 partenza gare U15

ore 10.45-11.30 taratura carabine U13

ore 11.40 partenza gare U13

ore 13.00 premiazione sul campo gara