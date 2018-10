BATTIFOLLO/ Grande partecipazione di pubblico alla Castagnata

SERGIO RIZZO - Il Comune di Battifollo in valle Mongia in provincia di Cuneo, ha ospitato la tradizionale castagnata giunta in un crescente serie di successi alla 44ª edizione.

Inserita nel ricco programma di manifestazioni collegate alla giornata, presso la Sala Polivalente dell’ex chiesa di San Giovanni, si è svolto un incontro curato dal Gruppo Micologico “Rebaudengo – Peyronel” di Ceva con la partecipazione dell’esperto Pietro Lugliengo che ha relazionato sul tema delle erbe officinali e spontanee della zona.

Organizzato dalla Pro Loco di Battifollo presso il grande Salone della Pro Loco particolarmente affollato di commensali, si è tenuto in collaborazione con lo chef Andrea Bertolino, un gran pranzo in cui sono stati preparati piatti particolarmente apprezzati con l’uso di prodotti esclusivamente locali.

“Un sentito ringraziamento a quanti oggi hanno collaborato alla perfetta riuscita della nostra festa,– ha spiegato il sindaco di Battifollo Gianni Barberis,– in modo particolare al Gruppo Micologico “Rebaudengo – Peyronel” e alla Pro Loco di Battifollo senza il cui intervento non ci sarebbe alcuna manifestazione, non solo questa di oggi ma quelle di tutto l’anno. Una nota dolente devo però evidenziarla. Non sono presenti gli amministratori e questo mi spiace. Solo il consigliere Amalia Ruffino e io a rappresentare il Comune. Un amministratore quando accetta l’incarico deve essere presente in modo particolare durante queste manifestazioni pubbliche che coinvolgono tutta la popolazione. Intendo ringraziare due persone. L’ing. Ferreri di Garessio che ha donato un grande quadro raffigurante uno scorcio di Battifollo con inserita una celebre frase di Cesare Pavese che dimostra l’amore che abbiamo tutti noi nei confronti del nostro paese. Prossimamente quest’opera sarà collocata su una parete del Comune. Altro ringraziamento lo vorrei estendere al sig. Sergio Bera che, in occasione delle prossime festività dei Santi, ha dipinto sull’ingresso del cimitero la preghiera dell’Eterno riposo in memoria del papà scomparso recentemente.”

La manifestazione si è poi conclusa con una gran castagnata particolarmente gradita e apprezzata dai numerosi ospiti intervenuti di cui molti provenienti dalla vicina Liguria.

(Nella foto: i componenti della Pro Loco di Battifollo con il sindaco Gianni Barberis)