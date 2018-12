Bagnasco, alla rappresentazione del presepe vivente ha partecipato quasi tutto il paese

SERGIO RIZZO - Oltre 250 figuranti in costume hanno dato vita alla sacra rappresentazione del presepe vivente a Bagnasco, piccolo paese della Valle Tanaro in provincia di Cuneo. La manifestazione, in un crescendo di successi, realizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e la parrocchia di Bagnasco con la partecipazione fattiva di tutte le associazioni del paese, in pratica, ha coinvolto l’intera popolazione del paese.

“È stato un momento di grande aggregazione sociale – ha commentato Mauro Bertino, sindaco di Bagnasco– in cui si è dimostrato come intesa e unione d’intenti riescano a creare, nonostante le difficoltà, qualcosa di veramente unico e interessante. Un successo che ci viene dimostrato dalla presenza di un pubblico sempre più numeroso, composto da migliaia di persone provenienti da molte province del Piemonte dalla vicina Liguria e dalla Francia. Di tutto questo posso dire di essere estremamente soddisfatto, ci ripaga degli sforzi fatti in questi mesi per raggiungere un simile risultato. Un successo che è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative che ci eravamo proposti. Colgo l’occasione per porgere un sentito ringraziamento alle associazioni, ai cittadini di Bagnasco e a quanti hanno inteso partecipare offrendo il proprio contributo giungendo anche da altre località".

In un’atmosfera molto coinvolgente è stato un momento di grande partecipazione, in particolare nei confronti dei bambini che hanno avuto l’opportunità di vivere dal vero la Natività con le ambientazioni dell’epoca con Maria e Giuseppe che hanno riproposto i momenti salienti che hanno portato alla nascita di Gesù. Durante il lungo tragitto, è stato possibile ammirare botteghe di antichi mestieri realizzati con grande realismo e maestria, gustare bevande e stuzzichini, il tutto accompagnato dai canti natalizi.

