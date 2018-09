Atl Cuneo dà il benvenuto alla stagione dei grandi eventi: quasi 80 da vivere con gusto

È ormai alle porte il mese di ottobre e al suo arrivo ci caliamo nel cuore dell’autunno cuneese con un tripudio di colori, profumi e sapori. È il momento di “Autunno con Gusto”, il ricco calendario fieristico-gastronomico promosso dall’Atl del Cuneese che raccoglie quasi 80 eventi di promozione dei prodotti tipici e dei piatti tradizionali della nostra terra. Dopo esser stati presentati con gran successo al Salone del Gusto di Torino Terra Madre, dal 20 al 24 settembre, i principali eventi ottobrini diventano protagonisti della serata-evento organizzata dall’Atl del Cuneese presso la propria sede, nella sala “Gianni Vercellotti”.

“Nella chiusura della stagione estiva, che fortunatamente sembra non finire – dichiara il direttore dell’Atl del Cuneese, Paolo Bongioanni – diamo il benvenuto alla stagione dei grandi eventi dedicati alla promozione dei prodotti tipici della provincia di Cuneo e dei suoi piatti, con Autunno con Gusto. Dalle castagne ai funghi, dal Porro Cervere alla carne bovina Piemontese, dalla Bagna Caôda all’agnello Sambucano, dalle lumache di Borgo San Dalmazzo al cappone di Morozzo: un ventaglio straordinario e unico che solo la provincia di Cuneo può offrire per accompagnarci, attraverso una tavolozza variegata di sapori, colori ed aromi, alle porte dell’inverno quando daremo il via alla grande stagione dello sci".

Inaugura il mese di ottobre la Fiera regionale della Zucca di Piozzo, che quest’anno celebra la sua 25esima edizione con l’esposizione di più di 500 varietà di cucurbitacee provenienti da tutto il mondo e dislocate nel paese su antichi carri agricoli. Durante la tre-giorni (dal 5 al 7 ottobre), sarà possibile degustare piatti tipici a base di zucca e, la domenica, pranzare con specialità a tema presso il Palazucca ed i ristoranti aderenti. “Un’edizione colorata e festosa – assicura il primo cittadino Adriano Bottero – con l’atteso mercato delle zucche ed attività per grandi e piccini".

Da Piozzo, a Faule: qui l’11 ottobre si inaugura la tanto attesa Festa della Bagna Caôda con la consegna del Fujot d’oro e l’investitura dei nuovi confratelli della Confraternita della Bagna Caôda di Faule. Ricco il programma eventi che proseguirà fino a martedì 16 ottobre con gli imperdibili appuntamenti gastronomici per deliziarsi con l’antica e piemontesissima ricetta contadina. “Sarà possibile gustare la Bagna Caoda tutte le sere alle ore 19 e la domenica anche a pranzo – afferma il sindaco di Faule, Giuseppe Scarafia – Musica, serate danzanti con le più prestigiose orchestre, mostre, raduni e giochi per bambini arricchiranno la manifestazione che vedrà, il martedì, anche l’elezione di Miss Faule 2018, con una serata animata e presentata da Elisa Muriale".

Ma ottobre, si sa, è anche tempo di castagne. Quest’anno, la Fiera nazionale del Marrone di Cuneo giunge alla 20esima edizione. L’assessore alle manifestazioni del Comune di Cuneo, Paola Olivero, afferma: “La Fiera del marrone è un momento di sintesi attraverso il quale tutta la provincia presenta le eccellenze del settore agroalimentare. L’eccellenza del territorio nasce dalla posizione geografica e dalla tipologia dei terreni, ma anche, e soprattutto, dalla sapienza di chi coltiva e di chi trasforma. Per questo motivo cerchiamo da sempre un coinvolgimento del mondo agricolo e dell’artigianato all’interno della manifestazione, grazie alla preziosa collaborazione di Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura, Cia e Slow Food, associazioni che da tempo collaborano nell’organizzazione. La Fiera del marrone non è quindi soltanto occasione di vendita del prodotto, ma un momento in cui un territorio si racconta e rivela la sua storia attraverso le specialità enogastronomiche. Nell’edizione del ventennale, un prestigioso traguardo di cui siamo estremamente orgogliosi, la Fiera conferma la sua formula vincente e molto apprezzata dal grande pubblico, che le ha permesso di diventare un evento a carattere nazionale, di interesse per tutto il nord-ovest del Paese e per il sud della Francia. Anche quest’anno non mancheranno momenti culturali come il convegno con Oscar Farinetti o quello sul clima, lo spettacolo degli Uomini di Mondo, che come sempre la domenica organizzeranno l’Adunata nazionale, i concerti della corale Città di Cuneo, assieme a quella di Hyeres, e de La baita o la mostra sui Carnets de voyages alla Fondazione Peano".

Un’importante novità per la città di Cuneo viene anticipata da Confcommercio Cuneo: Piazza Europa ospiterà, dal 26 al 28 ottobre, il Festival dell’Outdoor che, secondo le intenzioni del suo direttore, Marco Manfrinato: “Sarà una tre giorni di attività per bambini e famiglie dedicate agli sport ed all’aria aperta, di laboratori, escursioni guidate, ma anche di convegni dedicati allo sport ed alla salute, nell’ottica di promuovere Cuneo città dell’outdoor e fondere imprese e territorio in un brand di sicuro successo".

“Moltissimi eventi dedicati alla castagna animeranno anche il Monregalese” afferma il presidente dell’Unione montana Mondolé, Adriano Bertolino. Partiamo con Castagne e Musica in programma a Lurisia di Roccaforte Mondovì il 6 e 7 ottobre e con la Castagnata ai Cardini del 7 ottobre, per proseguire con Ormea dai frutti ritrovati il 13 ed il 14 ottobre, la Fiera Buon Gusto e Tradizione di Roburent di domenica 14, ed i Weekend tipici di ottobre, sempre ad Ormea fino al 18 ottobre, La Castagna Garessina nei fine settimana di ottobre a Garessio, la Grande Castagnata di Frabosa Soprana il 20 ed il 21 ottobre, in concomitanza con la Castagnata di Ormea, la Sagra della Castagna di Sant’Anna Collarea a Montaldo Mondovì e la Sagra della Cupeta a Torre Mondovì (domenica 21). Domenica 21 e 28 ottobre, San Giacomo di Roburent ospiterà anche la Castagnata di San Giacomo. Giunge ad un importante traguardo, la 30esima edizione, il Galà della Castagna d’oro in programma a Frabosa Sottana da venerdì 12 a domenica 14 con grandi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo riuniti per la consegna dell’ambìto premio della Castagna d’oro. Oltre all’ex ct azzurro Giovanni Trapattoni, saranno presenti, tra gli altri, il campione motociclistico Tony Cairoli, la campionessa di nuoto Simona Quadarella ed il giornalista sportivo Marino Bartoletti, mentre Claudio Lippi darà al pubblico un momento di celebrità con lo spettacolo live “Claudio Lippi… fra la gente”. Novità dell’anno sarà lo street food allestito in piazza Sacco, a Frabosa Sottana.

Si affaccia invece sullo scenario degli eventi tradizionali dell’autunno cuneese un nuovo Festival: Profili d’Autore – L’Alta Val Tanaro tra Montagna, Cultura e Sport con 5 giornate di incontri, presentazioni e confronti. A dirigere il Festival, Gabriele Gallo, che esordisce: “L’evento nasce come una rimodernizzazione della Festa della Montagna di Garessio. Abbiamo cercato di organizzare una manifestazione che avesse un respiro di valle, riunendo sotto un unico cappello i tradizionali eventi già esistenti a Nucetto, Bagnasco, Garessio, Ormea e Caprauna, integrandoli con momenti culturali e tematici. Il nome “Profili” deriva dalla partecipazione di scrittori, registi, sportivi che delineeranno il loro profilo in un palcoscenico caratterizzato proprio dal profilo delle Alpi Liguri. Integrare ciò che c’era già sul territorio senza creare nulla dal nuovo, ma ragionare con un’ottica di valle: questo il nostro obiettivo. Il 7 ottobre, sulla storica ferrovia Ceva-Ormea, sferraglierà il Treno d’autore realizzato nell’ambito del progetto “D’Acqua e di Ferro” promosso da Compagnia San Paolo".

Nel weekend di metà ottobre, nello specifico sabato 13 e domenica 14 ottobre, saranno centinaia i luoghi aperti in tutta Italia dai volontari FAI con la collaborazione di migliaia di Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati per narrare i luoghi e le loro curiosità, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno. “In provincia di Cuneo – spiega il vice capo Delegazione Cuneo, Roberto Audisio - saranno tre i percorsi proposti: la Valle Maira con il Gruppo FAI di Saluzzo, Limone P.te con la Delegazione di Cuneo e Fossano con il Gruppo FAI di Fossano. Più di dieci i luoghi aperti, alcuni in esclusiva perché normalmente chiusi al pubblico, per conoscere insieme un’Italia mai vista e diventare così protagonisti della scoperta di un patrimonio che il mondo intero ci invidia ma che ha un grande bisogno di attenzione e di cura”.

“A tutti questi importanti eventi – conclude il presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi – si aggiunge il ritorno del ciclismo sportivo con il Gran Piemonte, in programma con la tappa Racconigi – Stupinigi l’11 di ottobre. La provincia di Cuneo si conferma dunque terra in continuo fermento, attiva e pronta ad ospitare turisti da ogni dove”.