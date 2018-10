Arriva l'inverno, i Forestali della Regione chiudono il "Buco di Viso"

Gli operai forestali della Regione Piemonte, coordinati dal funzionario tecnico Stefanino Agù, d’intesa con il Parco del Monviso e il Parco del Queyras, hanno provveduto alla chiusura dell’accesso al Buco di Viso per il periodo invernale. “Il Buco di Viso è una risorsa importante per il nostro territorio: – ricorda il presidente del Parco del Monviso, Gianfranco Marengo – per questa ragione abbiamo investito in passato per la sua messa in sicurezza e continuiamo a lavorare, di concerto con altri partner che ringrazio per la collaborazione, affinché esso sia mantenuto in perfetta efficienza".

La chiusura stagionale viene effettuata a scopo protettivo, per evitare che la neve si accumuli nel tunnel ostruendo il passaggio e recando danni alla struttura recentemente ripristinata in funzione di una migliore fruibilità. Proprio tra pochi giorni cade infatti l’anniversario dei lavori di ripristino e messa in sicurezza svolti nel 2014 e inaugurati il 15 ottobre, curati dal Parco del Monviso e dalla Regione Piemonte che ha finanziato interamente l’opera.

L’intervento ha incrementato notevolmente il passaggio dei turisti e degli escursionisti nel cuore della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso: il primo traforo alpino, infatti, scavato a fine Quattrocento per permettere un passaggio più agevole alle carovane commerciali evitando i pericoli del colle delle Traversette, è oggi un tratto cruciale del Giro del Monviso e i passaggi registrati sono stati più di 28.000 nel corso della stagione 2017; non ancora elaborati i dati di passaggio nel 2018, stagione che peraltro è iniziata molto tardi a causa dei grandi accumuli di neve sul versante francese del traforo, rimossi soltanto a metà luglio di quest’anno. La riapertura per la prossima stagione escursionistica avverrà presumibilmente tra i mesi di giugno e luglio, in base alle condizioni meteo.