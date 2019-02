Amore, lavoro, fortuna: da Fiorella l'oroscopo di febbraio per gli amici della provincia di Cuneo

L'oroscopo di febbraio 2019 della braidese Fiorella Nemolis per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

E' il vostro momento. I transiti favorevoli di Marte, Giove, Urano e Sole vi danno la scossa per ribellarvi. Basta con ciò che non vi va a genio, ora vi liberate di pesi morti, di situazioni lavorative senza sbocco. Potete rivalervi, senza danni, su questioni o persone che vi hanno messo il bastone tra le ruote. Farete le vostre ragioni: sarete ascoltati. Tuttavia, il cambiamento è brusco, ma voi non siete certo titubanti, il vostro senso di agire subito e con decisione non vi ha mollato. Ora vi è tutto chiaro, sapete come agire, e non temete chiarimenti, metterete tutti i puntini sulle i; altri, invece, taglieranno in modo netto rapporti di lavoro. In ambo i casi sarete vincenti, ma con calma: una volta sistemate le cose, abbiate la pazienza di procedere poco alla volta. Solo così otterrete la realizzazione dei vostri ambiziosi progetti. “In fretta e bene, raro avviene”. Il passo più grande è fatto ormai. Siate propositivi, ma lucidi e saggi nel gestire i nuovi rapporti: non tutti possiedono la vostra velocità nell''afferrare le situazioni. L'amore non è molto stabile per alcuni che si perdono in relazioni impossibili: meglio guardare altrove. Per le coppie consolidate un ritorno di passionalità.

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Continua la fase del cambiamento e non tutte le persone che vi circondano comprenderanno che fate sul serio. Il tempo vi darà ragione. Altri, ormai nella nuova fase, sono entrati in un nuovo mondo che si apre ai loro occhi. Ora vi stupirete di voi stessi, ma le affermazioni in campo lavoro e sociale vi convinceranno a stimarvi di più e a credere a chi vi dimostra interesse sincero. Sempre prudenti, comunque, non vi getterete in imprese al di fuori delle vostre possibilità. Le finanze non sono ancora al massimo, per il momento dovrete accontentarvi della gloria. Per il momento! I sentimenti sono favoriti, non è da voi dare tagli bruschi in relazioni stanche, tuttavia ora lo farete. Non temete la solitudine, sapete aspettare con pazienza l'anima gemella. E' tornato il buon umore. E ne avete tutti i motivi!

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

C'è un po' di perplessità in generale sulla situazione lavorativa, sembra che nulla si stia muovendo. Alcuni sono pervasi da un continuo senso di insoddisfazione, persino quasi da quella voglia di buttare tutto alle ortiche. Ma in certe situazioni non è proprio il caso, non conviene: arriva il momento in cui le cose si chiariscono da sole e tutto riprende a viaggiare nel verso giusto. E' il momento in cui si superano ostacoli e comincia ad intravedersi il sereno. Del resto a voi basta poco per riprendere quota, la creatività e l'ingegno vi aiutano a risolvere problemi all'apparenza molto complicati. Ma le cose stanno cambiando, farete accordi e riceverete proposte vantaggiose: ritorna la voglia di rimettervi in gioco. L'amore è un po' altalenante, alcuni non trovano comprensione nel partner, si sentono distanti e si chiudono in se stessi. Nuove relazioni non impegnano molto, l'interesse è ancora troppo rivolto alle problematiche sul lavoro. Staccate la spina con po' di svago: createvi nuovi interessi. E magari incontrerete l'amore, quello vero.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

C'è distensione sulle questioni di lavoro, meno incertezze, meno polemiche. Provate a prendere le cose con più filosofia, e tutto vi sembrerà più facile. Se capi, colleghi o collaboratori vi contrastano, aspettate momenti migliori per fare le vostre ragioni. In seguito, passato il nervosismo, vi daranno più retta e alcuni torneranno sui propri passi. Per alcuni, l'ambizione di migliorare la propria posizione e affrontare nuove avventure porterà buone cose, con soddisfazioni e un vero cambiamento di vita a tutti i livelli, sia economico che di ruolo. Quindi coraggio, valutate sempre bene le vostre forze e poi gettatevi nella mischia: chi non risica non rosica, e voi siete pronti a farlo. L'amore è in buon aspetto, relazioni in prova si consolidano, altre, extraconiugali sono rischiose, valutate se ne vale la pena. E' un momento passionale, vivrete situazioni eccitanti che vi faranno battere il cuore. Rilassatevi, programmate una breve vacanza e godetevi le buone compagnie.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Il pianeta Marte vi fa l'occhiolino, approfittatene per portare avanti progetti di lavoro già avviati, senza esagerare nell'esporvi al rischio, espanderete le attività in ogni settore. Buone opportunità per il commercio con offerte interessanti, da valutare con prudenza, ma in alcuni casi molto convenienti per fruttare ottimi guadagni con esborsi minimi. Soluzione di questioni legali, piuttosto spinose, vi daranno una nuova vitalità, vi sentirete di nuovo in forma, pronti ad imbastire nuovi progetti da portare avanti senza difficoltà. Avanti tutta, leoni, ruggirete con entusiasmo! Ma la vostra proverbiale generosità aiuterà persone in difficoltà, sarete propensi a dare fiducia: siete in grado di fiutare le situazioni pericolose. Il buon umore, la fortuna dalla vostra, vi disporranno all'amore, pronti ad offrire momenti passionali e indimenticabili al vostro partner. Taglierete relazioni stanche, finalmente liberi di dedicarvi a nuovi amori.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

E' il momento di cogliere la palla al balzo, con il transito favorevole di Marte, per risolvere con facilità problemi di lavoro incancreniti. Riuscirete a sbrogliare la matassa, vi sarà chiaro chi aveva remato contro di voi, purtroppo persone a voi vicine non erano sincere, causandovi danno con il loro atteggiamento. Quindi, imparata la lezione, sarete più cauti nel dare completa fiducia a chi magari se ne approfitta. Dubitare non è bello, ma è sempre meglio farlo. Ottime proposte di lavoro, starà a voi valutare se sia conveniente il cambiamento. Non siate precipitosi, si può sempre chiedere un po' di tempo per riflettere, al limite rafforzerete la stima nei vostri confronti. Del resto siete sempre cauti nelle decisioni, continuate ad esserlo. L'amore è in ripresa, il buon umore e la soddisfazione sul lavoro vi danno lo sprint per gettarvi in nuove relazioni, siete molto richiesti, sprizzate energia e charme. Approfittatene e godetevi a pieno il successo. Lasciatevi andare, ogni tanto si può fare!

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Questo mese è fruttuoso a livello lavorativo. Per molti c'è stato un cambiamento radicale ma fruttoso, anche a livello finanziario. Certo, le responsabilità un po' vi pesano, ma siete all'altezza della situazione. Datevi il tempo di entrare in nuovi meccanismi, nessuno vi chiede miracoli. Non è il caso di stressarvi, affrontate le novità giorno per giorno e tutto si appianerà. Vi manca l'autostima, che va e viene, a seconda del vostro umore mutevole. Momenti di nervosismo e fastidio nei confronti di collaboratori, capi o soci, saranno facilmente superati, lasciate correre su piccoli dissidi, e tutto si appianerà. Il vostro senso di giustizia, spesso, vi rende troppo esigenti. L'amore è in risalita, avrete momenti di passione, siete molto attraenti, non fatevi frenare dalla paura di soffrire. Intanto, prendete al volo le belle sensazioni. Poi, si vedrà! Dimenticate le brutte esperienze che fanno parte del passato.

Scorpione, dal 23 ottobre al 22 novembre

E' un momento di assestamento sul lavoro, a seconda delle proprie posizioni e attività. Alcuni saranno alla ricerca del proprio ruolo in un'azienda, sarà necessario ancora un po' di adattamento, la situazione presenta cambiamenti,e quindi non c'è ancora assestamento. Non siate precipitosi, non è il momento di lasciare il certo per l'incerto. Buone opportunità per il liberi professionisti, proposte che frutteranno copiscue entrate. Altri, in procinto di aprire attività che mancano sul mercato, di genere creativo, avranno successo. In generale, il lavoro tende a un netto miglioramento, ottime opportunità di impiego nel settore per cui siete portati con adeguato compenso. Insomma, è un mese ricco di opportunità, sta a voi coglierle e impegnarvi. Anche i sentimenti sono favoriti, nuovi incontri, convivenze, addirittura ritorni di fiamma, e per i più biricchini, relazioni occasionali molto eccitanti con momenti passionali, indimenticabili.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Un po' di nervosismo se le cose non vanno subito per il verso che alcuni di voi vorrebbero. Frenate la vostra irruenza, calma, per ogni cosa ci vuole il suo giusto tempo. Così, all'improvviso, gli astri vi saranno favorevoli e l'entusiasmo farà posto all'agitazione, all'intolleranza, e i vostri piani si realizzeranno. Proprio secondo i vostri desideri. Che volere di più, inquieti e incontentabili sagittari? Tutte le iniziative che lancerete, in ogni campo, saranno realizzate al meglio, grazie al transito di Giove. Sblocchi di situazioni legali spinose, e molto favorite le compravendite. L'ottimismo e il buon umore torneranno a rallegrare le vostre giornate. L'amore ne gioverà, vivrete un rapporto più sereno con il partner, mentre i single non si annoieranno passando da una relazione all'altra, in attesa di trovare la propria anima gemella. Sempre che la vogliate!

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

Il pianeta Venere vi sorride, e oltre al fascino aggiunge momenti creativi che vi spingono a realizzare le cose che vi piacciono, che vi fanno stare bene. Si innesca un senso di ottimismo e apertura verso la vita, insomma cominciate a pensare che anche per voi esiste un po' di tregua. Il lavoro prende una buona piega, si presentano nuove opportunità, in ogni campo. Molto favorite le attività in proprio, l'energia creativa e le intuizioni influiranno positivamente. Non mancheranno soddisfazione e successo, con entrate che rimpingueranno le finanze un po' anemiche. Alcuni, grazie ad eredità o soluzioni positive di cause legali, disporranno di somme da investire. L'amore è in risalita, torna il sereno in famiglia, dopo scossoni per discussioni causa scarse finanze. Nuove convivenze, grandi amori nascono. Sì, proprio a voi!

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

La forza vi sostiene ancora con Marte a vostro favore. Siete lungimiranti, arrivate sempre prima degli altri, ed è questo il vostro pregio. Creatività e intuizione, quelle che vi fanno apparire come visionari, sono, invece, le vostre armi per capovolgere le situazioni. Sorprendete sempre gli avversari, le vostre mosse imprevedibili li sbaragliano. Le attività in progetto sono favorite, non vi resta che concentrarvi, qualsiasi sia il vostro campo lavorativo, tutto potevate aspettarvi, tranne questo improvviso capovolgersi della vostra vita. Le difficoltà passate vi hanno forgiati, non avete mollato e questo vi ha condotti alla buona sorte. Unico neo: il nervosismo, la tensione, che vi hanno logorato, concedetevi una pausa. Dedicatevi all'amore, ora potete farlo, date spazio al rapporto di coppia, tornerà il sereno. Anche i single sapranno godersi momenti di passione con nuovi incontri.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

Per alcuni, novità lavorative o nuovi progetti causeranno l'abbandono di attività poco redditizie, o cambiamenti di azienda o di soci: poco male. Siete indirizzati verso il nuovo, con prudenza, ma con spinta fiduciosa e propositiva. Vi impegnerete a progettare e mettere a punto ciò che vi balena in mente da tempo. State costruendo una base solida per un meritatissimo successo! Ancora un po' di pazienza, non demordete e continuate a costruire il vostro futuro, anche se dovrete abbandonare persone, abitudini e luoghi, ma tutto avverrà gradatamente, e vi condurrà a realizzarvi nel lavoro. E non è poco! L'amore è un po' altalenante. Ognuno farà la propria scelta: chi resterà legato al partner in armonia e con propositi di convivenza; chi invece taglierà il rapporto, in cerca di libertà; chi in cerca dell'anima gemella. L'importante è vivere in modo sereno e consapevole.

Fiorella Avalle Nemolis