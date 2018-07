ALTO/ Al via sabato 4 agosto il Raduno interregionale partigiano

SERGIO RIZZO - Organizzato dal Comune di Alto (Cn) in val Pennavaire, in collaborazione con l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo, Isrecim – Imperia, Isrec– Savona, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo dalla Sezione Anpi di Leca d’Albenga, con i Comitati provinciali Anpi di Cuneo, Imperia, Savona e Sezione Anpi di Albenga, domenica cinque agosto 2018 in piazza San Michele a Alto, nel centenario della sua nascita in memoria di Felice Cascione Medaglia d’oro al valore Militare, autore della canzone “Fischia il Vento” e di tutti i Caduti per la Libertà, si svolgerà un raduno Interregionale Partigiano: “Dal lontano ’44, per i giovani di oggi, fischia ancora il vento di Felice Cascione…”

Il ricco programma si aprirà sabato 4 agosto 2018 alle ore 19,30 con una cena in piazza a cura dell’ organizzazione e alle 21,30 “Quellidisanleandro” di e con Renato donati che presentano una rassegna teatrale alla memoria del Comandante partigiano Felice Cascione nel centesimo anniversario della sua nascita. Domenica cinque agosto 2018 alle 9,30 raduno a Alto in piazza San Michele. Ore 10 deposizione corona al Monumento ai Caduti. Ore 10,30 S. Messa nella parrocchiale di San Michele Arcangelo con la cantoria di Alto.

Ore 11 Saluti del sindaco del Comune di Alto Renato Sicca, di un rappresentante della Sezione Anpi di Leca d’Albenga. E del rappresentante della regione Piemonte. Ricevimento di una delegazione del gruppo Vendone che raggiungerà la manifestazione a piedi percorrendo il sentiero “Fischia il vento” partendo da Curenna (Sv) “Casone dei Crovi.” Orazione tenuta da Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi.

Interverrà la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso. Aperitivo. Ore 12,30 pranzo a cura dell’ organizzazione. È gradita la prenotazione entro il due di agosto contattando il n. 0174.391821 o al cell. 334.8572304. Ore 16, “Quellidisanleandro” di e con Renato donati che presentano una rassegna teatrale alla memoria del Comandante partigiano Felice Cascione nel centesimo anniversario della sua nascita.

A seguire Carlo Pestelli nel “Canto resistente.” Mostra permanente sulla Resistenza e ricordo delle commemorazioni passate a cura di Pino Ghisalberti e esposizione disegni del terzo Concorso scolastico. Mostra temporanea “I cento anni di Felice Cascione” promossa dall’ associazione culturale “Fischia il Vento” e curata dall’ archivio Fragalà. Visite gratuite con accompagnatore al castello dei Conti Cepollini con ingressi alle ore 15 e 18.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la locandina della manifestazione a Alto)