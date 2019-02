Alluvioni, frane, incendi: ecco i piccoli Comuni cuneesi più a rischio che saranno tutelati

Settanta Comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta riceveranno complessivamente dalla Fondazione Crt 860.000 euro per le attività di Protezione civile e salvaguardia del territorio. Le risorse, assegnate ai Comuni con meno di 3000 abitanti, sono destinate agli interventi di tutela del suolo e di riassetto idrogeologico: in particolare, opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali, quali alluvioni, frane, smottamenti, incendi, ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, difesa e consolidamento dei versanti dei fiumi, azioni di prevenzione degli incendi.

“Il progetto Protezione civile piccoli Comuni è rappresentativo del modo di operare della Fondazione Crt, in continua sinergia con le istituzioni locali e in costante ascolto del territorio – afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia –. Cerchiamo di dare risposte tempestive alle tante fragilità del territorio, anche coinvolgendo le risorse del volontariato presenti nelle comunità: un impegno capillare che ha portato la Fondazione CRT a erogare, dal 2011 a oggi, oltre 11 milioni di euro per 1103 interventi in difesa del suolo”.

“La cultura della prevenzione deve divenire sempre più policy e buona pratica di ogni territorio potenzialmente fragile – dichiara il segretario generale della Fondazione Crt Massimo Lapucci –. Il cambiamento climatico ha effetti tangibili anche in contesti locali, come è emerso anche dai progetti presentati dai Comuni: in futuro sarà necessario comprendere sempre meglio queste nuove dinamiche anche attraverso nuovi strumenti di analisi a disposizione quali i Big Data, per attuare azioni preventive adeguate ai mutamenti ambientali”.

Ecco l'elenco di tutti i Comuni della provincia di Cuneo beneficiari dei contributi della Fondazione Crt

Bergolo, Camerana, Castino, Cervere, Cortemilia, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Sottana, Igliano, Levice, Monastero di Vasco, Niella Tanaro, Oncino, Perletto, Pianfei, Pietraporzio, Piozzo, Priero, Roccabruna, Unione montana Valle Maira, Unione montana Valle Grana, Villar San Costanzo.

(Nella foto la mappa geolocalizzata di tutti i Comuni cuneesi)