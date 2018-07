Allerta gialla per temporali forti: grandine a Mondovì, temperature in calo di 6 gradi

E' allerta gialla per temporali forti in Piemonte. Lo comunica Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nel bollettino odierno, in cui specifica che "dal pomeriggio l’intrusione di aria fredda in quota, associata a una depressione in avvicinamento dall’Atlantico, e un flusso umido nei bassi strati dal Mar Ligure determinerà l’innesco di fenomeni temporaleschi diffusi sulla regione".

"I fenomeni più intensi - spiega - si avranno dalla serata fino a tutta la mattinata di domani, 21 luglio, sul settore centrosettentrionale della regione e sulle pianure. Fulmini e forti raffiche di vento sono attesi in prossimità dei temporali, con probabile grandine (nella foto, la grandinata che si è abbattuta attorno alle 17 su Mondovì). Sono possibili allagamenti, fenomeni franosi localizzati e caduta di rami e alberi".

Dalla serata di domani i fenomeni saranno già in decisa attenuazione per esaurirsi nella notte. Le temperature massime subiranno una diminuzione in pianura di 5-6 gradi. Variabilità accentuata domenica, con rovesci su rilievi.