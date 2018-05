Alla "fermata" della Birrovia a Cuneo scendono dj e musicisti inediti

Il "viaggio112" è da poco partito dai binari della Vecchia Stazione di Cuneo dove ha sede la Birrovia, il locale più frequentato dai giovani della città.

Questa sera (giovedì 3 maggio) dalle 19 il "vagone ristorante" del piazzale Vecchia Stazione 4 propone le Arancine alla trapanese. Gli arancini di riso (o arancine), vanto della cucina siciliana, sono dei piccoli timballi adatti ad essere consumati sia come spuntino che come antipasto, primo piatto o addirittura piatto unico.

In Sicilia si trovano ovunque e in ogni momento, sempre caldi e fragranti nelle molte friggitorie: di città in città spesso cambiano forma e dimensioni, assumendo fattezze ovali, a pera o rotonde, a seconda del ripieno. Si possono contare circa 100 varianti: dalla più classica al ragù e al prosciutto, a quelle più originali come al pistacchio e al nero di seppia! Noi stasera vi presentiamo le due classiche intramontabili, al ragù di carne di maiale e piselli e alle melanzane. Piatto e bevanda "regular" a 10 euro.

Alla Birrovia si viaggia ininterrottamente e senza sosta. Alla fermata di venerdì 4 maggio, alle 21, scendono i Selekta, amici da una vita e dj da sempre. Nelle loro valigie controller e consolle, cambi di stile frequenti per una selezione mai banale, in un amalgama musicale caustico e deciso.

Disco, dance anni ’90, qualche spruzzata di house con gocce di elettronica moderna e bagliori di indie rock finiscono tutte nello stesso shaker.

Sabato 5 maggio, alle 22, "Tealdi propina Saimon dj". Saviglianese, approdato a Torino nel 2012, Saimon inizia a metter musica rock'n'roll, principalmente quella nera di fine '50. Fa ballare il rock'n'roll live in giro per il Piemonte.

La passione per la musica tutta fa ampliare la collezione di vinili e al rock'n'roll si aggiungono soul, reggae, hardcore, rap e chissà cos'altro.

Domenica 6 maggio (ore 21,10), infine, il live dei City Follet. Stefano Manfrinato al pianoforte, Lorenzo Arese alle percussioni, Riccardo Sardi al basso e Jessica Boretto alla voce restituiranno "in tutta la loro essenza acustica brani rock, pop e dance contemporanei".

Tutto questo in una location accogliente, amichevole e gioiosa come la Birrovia!