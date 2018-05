Alberto Biraghi nominato vicepresidente regionale Piccola Industria: "Semplificazione e meno burocrazia"

Alberto Biraghi, già presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Cuneo, è stato nominato vice-presidente del Comitato Regionale Piccola Industria e componente del Comitato di Presidenza.

Il neo vice-presidente Alberto Biraghi, nel ringraziare per il ruolo affidatogli, dichiara: “Sono molto soddisfatto di poter fare questa nuova esperienza che sono sicuro sarà molto proficua per via dell’ottimo rapporto che si è instaurato da subito con la presidente e con gli altri membri del Consiglio, contraddistinti tutti da una grande competenza e da una spiccata voglia di fare. Insomma, i presupposti per fare bene ci sono davvero tutti”.

Sulle questioni più spinose, sui temi che maggiormente stanno a cuore alle piccole imprese e sui quali ha già iniziato a battersi, il vice-presidente Biraghi non ha dubbi: “I sondaggi che ho avuto modo di condurre tra tante piccole imprese hanno fornito una risposta inequivocabile: gli imprenditori hanno voglia e necessità di semplificazione e di un forte snellimento della burocrazia. La questione della fatturazione elettronica, ad esempio, che a breve entrerà in vigore, sta creando grandi preoccupazioni tra i piccoli imprenditori cuneesi.“