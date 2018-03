ALBA/ Un centinaio di storiche Fiat 500 per le strade della città

Nonostante il freddo e la pioggia battente domenica 18 marzo ad Alba, un centinaio di storiche Fiat 500 provenienti da nord e centro Italia sono arrivate in piazza Cagnasso per i “61 Anni 500 - XII Edizione” organizzata dal Coordinamento Alba - Bra del Fiat 500 Club Italia Federato A.S.I.



A visitare il raduno anche il Sindaco di Alba Maurizio Marello. «Questo è uno dei primi appuntamenti cittadini che dà il via al lungo calendario de “La Primavera di Alba” da marzo a luglio in città – spiega Maurizio Marello - È un evento che ha raggiunto la dodicesima edizione. Le Fiat 500 arrivano da tutto il Piemonte, dal nord ovest ma anche dal centro Italia. Ringrazio gli organizzatori, in particolare Claudio Bertolusso per questa iniziativa molto bella sotto l’aspetto dell’aggregazione sociale e del turismo».



«Nonostante la pioggia – dice Claudio Bertolusso fiduciario del Coordinamento Alba Bra del Fiat 500 Club Italia Federato A.S.I. – gli appassionati si sono mossi lo stesso. Sono arrivati da Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. La passione ed il rapporto di amicizia che c’è in generale nel mondo delle Fiat 500 è così forte da rendere sempre partecipe questa iniziativa».



L’evento è iniziato sabato 17 marzo pomeriggio con le mitiche Fiat 500 in giro per Neive. Poi, domenica il ritrovo in piazza Cagnasso, prima dell’aperitivo in una cantina di Castiglione Falletto ed il pranzo in un locale di Montelupo Albese nelle Langhe.



Questa edizione è stata il terzo memorial a Luciano Susenna, carrozziere artigiano di Alba scomparso all’inizio dell’anno 2016. Inoltre, è stata dedicata come di consueto a Simone Zunato, ragazzo appassionato di Fiat 500 scomparso appena maggiorenne nel 2009.

VIDEO