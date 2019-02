"Alba Sotterranea", aperture straordinarie nei weekend per scoprire il passato della città

Ultime date speciali per visitare Alba Sotterranea in occasione della mostra "Dal nulla al sogno" in Fondazione Ferrero ad Alba (Cuneo). Il viaggio in un passato che sta sotto i nostri piedi sarà condotto da un archeologo professionista, alla scoperta dei resti romani e medievali nascosti nel ventre cittadino.

Domenica 10 febbraio, turni di visita alle 15 e alle 16

Sabato 16 febbraio, turno di visita alle 10.30

Domenica 17 febbraio, turni di visita alle 15 e alle 16

Domenica 24 febbraio, turni di visita alle 15 e alle 16

Info e prenotazioni: www.ambientecultura.it sezione Eventi - 3397349949 - 3426433395