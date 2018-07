Alba: ritrovato in buona salute l'uomo allontanatosi dal Centro di Riabilitazione Ferrero

Mentre si attende con trepidazione che lo speleologo ferito all’interno della grotta di Mottera in alta Vale Corsaglia, raggiunto in mattinata dal soccorso alpino sia finalmente portato in salvo arrivano anche buone notizie dal centralino dei vigili del fuoco.

Intorno alle 10,30 di domenica 22 luglio infatti è stato ritrovato V. A., l’uomo scomparso da quasi 4 giorni ad Alba.

L’uomo ospite nel Centro di Riabilitazione Ferrero è stato ritrovato in buona salute poco distante dalla struttura, sulla collina sopra il torrente Cherasca (dietro il centro).