ALBA/ Lunedì sera al teatro "G. Busca" va in scena la commedia "La vedova scaltra"

Lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21 al Teatro Sociale "G. Busca" di Alba ci sarà lo spettacolo: "La vedova scaltra" di Carlo Goldoni con Francesca Inaudi e Gianluca Guidi (in sostituzione di Giuseppe Zeno) e con Claudia Ferri, Riccardo Bocci, Alessandra Cosimato, Matteo Guma.

Fabio Ferrari nel ruolo di Don Alvaro de Castiglia, Andrea Coppone nel ruolo di Arlecchino, Massimiliano Giovanetti nel ruolo di Pantalone de Bisognosi , Paolo Perinelli nel ruolo de Il Dottore. Regia di Gianluca Guidi

Produzione Gianluca Ramazzotti per Ginevra srl.



Una divertente commedia che ruota intorno al tema del corteggiamento e del rapporto tra ragione e sentimento.

I biglietti per tutti gli spettacoli programmati al Teatro "G. Busca" sono acquistabili:

• al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 - Alba) tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e, in caso di programmazione di spettacolo, a partire da due ore prima dell'inizio dell'evento

• nei punti vendita Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre - via Vittorio Emanuele 19/g - tel. 0173-33658). Elenco dei punti vendita su: www.piemonteticket.it. Nei punti vendita è applicato il diritto di prevendita e la commissione.

Lo spettacolo è esaurito ma si consiglia di telefonare il giorno stesso a partire dalle ore 19.00 per verificare eventuale disponibilità di biglietti.

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Poltronissima: intero € 26,00 / ridotto € 25,00 Primo posto: intero € 22,00 / ridotto € 20,00 Secondo posto: intero € 20,00 / ridotto € 18,00 Ridotto “Giovani” € 15,00 (fino a 26 anni non compiuti – posto unico) . Ridotto bimbo € 10,00 (meno di 10 anni)

TEATRO SOCIALE “G. BUSCA”

Piazza Vittorio Veneto 3 - Alba Tel. 0173 292470 - 292471 teatro.sociale@comune.alba.cn.it www.comune.alba.cn.it