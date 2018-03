ALBA/ L'accordo "green" di cooperazione tra la Marengo e il gruppo Elah Dufour Novi

Elah-Dufour-Novi si rifornisce nelle Langhe non solo per le nocciole ma anche per l’efficienza energetica e l’innovazione: siglato accordo con il Gruppo Marengo di Alba per realizzare un nuovo impianto di cogenerazione “green” di ultima generazione.

Grazie al brevetto Aspec Industry di Albasystem, lo stabilimento di Novi Ligure del gruppo dolciario vedrà ridotti il 43% dei costi energetici annui, soddisferà il 78% del proprio fabbisogno di energia elettrica e il 100% del fabbisogno di energia termica per acqua di processo

È stato firmato a Novi Ligure (Alessandria) un importante accordo di cooperazione tra il Gruppo Elah Dufour Novi e il Gruppo Marengo di Alba, che prevede la realizzazione nello stabilimento di Novi Ligure del noto gruppo dolciario italiano di un impianto di cogenerazione “chiavi in mano”. La nuova centrale energetica “green” è interamente progettata, installata, avviata e assistita nel tempo da Albasystem, divisione del Gruppo Marengo che si occupa dell’integrazione dei sistemi energetici interconnessi e gestiti da un’automazione avanzata, che realizza anche tutte le opere idrauliche ed elettriche per l’integrazione con gli impianti già esistenti. Per il Gruppo Marengo si tratta di un ulteriore impianto con una potenza elettrica di 1.400kW, che si aggiunge, in contemporanea, a quello in fase di realizzazione nello stabilimento del Gruppo Ferrero Mangimi Spa a Sorbolo (Parma).

Il nuovo impianto produrrà energia elettrica e acqua calda per i processi industriali dello stabilimento di Novi Ligure ed è costituito da un gruppo di cogenerazione a gas metano Cummins della potenza elettrica di 1.400 kW, mentre l’utilizzo dell’energia generata da parte delle utenze sarà gestito Aspec Industry, sistema brevettato da Albasystem. L’autoproduzione di energia elettrica sarà di 9,67 MWh/anno, pari al 78% del fabbisogno dello stabilimento e coprirà l’intero fabbisogno di acqua calda di processo, pari a 5,1 MWh/anno di energia termica. L’impianto consentirà quindi un risparmio annuo di 797 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (T.E.P.) ed una riduzione annua di emissioni di Co2 pari a 2.933 Tonnellate, prevedendo una riduzione complessiva dei costi energetici annui pari a circa il 43%. Tali risparmi consentono ritorni dell’investimento estremamente rapidi.

“L’accordo siglato a Novi Ligure è importante per diverse ragioni – spiegano Massimo Marengo, amministratore delegato del Gruppo Marengo e Paolo Giacchero, project manager Albasystem -. Innanzitutto per il peso specifico e il prestigio del nostro partner, che rappresenta quattro noti marchi dell’industria dolciaria italiana e conta stabilimenti produttivi anche in provincia di Cuneo (Bra) e di Savona (Sassello). Quindi perché arriva a pochi mesi dalla presentazione dell’impianto energetico, unico al mondo, che abbiamo realizzato per la Gai Macchine Imbottigliatrici Spa a Ceresole d’Alba (Cuneo), che si aggiunge a quelli già messi in funzione per Maina Panettoni Spa (Fossano), F.lli Rivoira Spa (Verzuolo), Salumificio San Carlo Spa – Gruppo Beretta (Piacenza) e Galvanotecnica Gt Srl (Pollenzo). Una doppia conferma della bontà del brevetto Aspec Industry e dei notevoli vantaggi che garantisce in termini di risparmio sui costi energetici e di rispetto dell’ambiente. Un incoraggiamento a proseguire la ricerca sulla strada intrapresa, proprio mentre sta per vedere la luce la sua applicazione casalinga, Aspec Home, di cui è già arrivato il nulla osta per il brevetto e di cui presto mostreremo le prime applicazioni pratiche”.

Soddisfazione anche in casa Elah Dufour Novi. “Non è un caso che abbiamo siglato un accordo con un’azienda piemontese – commenta il presidente del gruppo dolciario, Cavaliere del Lavoro Flavio Repetto -. Nella preparazione dei nostri prodotti, infatti, da sempre preferiamo le materie prime del territorio, come le nocciole della Langhe che utilizziamo per il cioccolato. È stato naturale quindi trovarci in sintonia e dare fiducia al Gruppo Marengo di Alba per realizzare il nostro nuovo impianto di cogenerazione”.



ASPEC INDUSTRY

Aspec Industry è un brevetto nazionale ottenuto dal Gruppo Marengo di Alba (Albasolar, Albasystem, Marengo Impianti elettrici) relativo ad un innovativo sistema di produzione, controllo e gestione, completamente autonomo dell’energia di un’azienda tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il sistema consente un risparmio sui consumi energetici che può andare dal 5% al 60%, mentre i costi diminuiscono dal 20% al 50%, con un rientro della spesa fatta per l’investimento in 3/4 anni, a seconda delle situazioni. La peculiarità del brevetto sta nel fatto che l’intelligenza artificiale prende il comando di tutto il sistema energetico aziendale, sostituendo del tutto l’uomo e prendendo autonomamente decisioni al suo posto sulla base degli obiettivi programmati. Aspec parte da un’analisi del processo produttivo aziendale, per poi implementarne una soluzione impiantistico-energetica globale, andando a intervenire su metodologie energetiche di produzione differenti.

Aspec in pratica decide, a seconda della situazione, se utilizzare l’energia prodotta dai pannelli solari, dagli impianti fotovoltaici, dalle pompe di calore, dalla centrale di co/trigenerazione, delle caldaie, dei gruppi frigo, etc. integrando tra loro i vari sistemi di produzione di energia presenti in azienda senza l’intervento umano, con l’obiettivo di razionalizzare e ottimizzare consumi e costi e dando priorità all’utilizzo dell’energia rinnovabile ed evitando quasi al 100% l’acquisto di energia dalla rete elettrica, facendo diventare l’azienda praticamente autosufficiente solo con il gas e l’energia rinnovabile, il mix perfetto per un futuro green.



GRUPPO ELAH DUFOUR NOVI

Il Gruppo Elah Dufour Novi è nato nel 1982 su iniziativa dell’imprenditore Flavio Repetto ed è rappresentato nel settore dolciario da quattro Marchi storici dell’industria italiana: Elah, Novi, Dufour e Baratti & Milano.

Tutte le produzioni sono effettuate in Italia nei tre stabilimenti del gruppo: Novi Lingure (Alessandria), Bra (Cuneo) e Sassello (Savona).

Elah, fondata a Genova nel 1909 da Francesco Ferdinando Moliè, produce preparati per creme da tavola, budini, dessert, torte, caramelle toffè. Nel 2009 ha celebrato i suoi primi 100 anni di attività e di successi lanciando nuovi prodotti, diventando per la famiglia la vera “Pasticceria di Casa”.

Dufour, fondata a Genova nel 1926 dalla famiglia Dufour, produce gelatine di frutta, big frut gelée, bonbons di cioccolato Carousel, le specialissime Morabon e Selz Soda e un’ampia gamma di caramelle ripiene.

Novi, fondata a Novi Ligure nel 1903, produce cioccolato: i grandi nocciolati, l’esclusivo Fondentenero e i gran cru Nero Nero, il tradizionale Gianduja Piemonte, i Gianduiotti, la pralina Otello, la Crema Novi da spalmare. Ha compiuto i suoi primi 100 anni di attività nel 2003.

Baratti & Milano, fondata a Torino nel 1858, produce le tipiche specialità della tradizione pasticcera piemontese: i Gianduiotti, i Cremini, i Cuneesi, i Braidesi, le Praline alla Nocciola Piemonte. Inoltre, produce le classiche Caramelle “Baratti” di alta gamma e la fine pasticceria tipica dell’Appennino ligure: gli Amaretti Morbidi e i Canestrellini. Ha compiuto i suoi primi 150 anni di attività nel 2008.

I quattro Marchi sono oggi in Italia ai vertici delle quote di mercato nei settori in cui operano.

Nel 2007 il gruppo si è visto assegnare l’importante Premio Europeo sull’eccellenza dei prodotti “European Candy Kettle Award”.

Presidente del Gruppo è Flavio Repetto, Cavaliere del Lavoro, Amministratore Delegato è Guido Repetto.

(Foto di gruppo per i dipendenti dello stabilimento Elah-Novi-Dufour di Novi Ligure [Foto: Elah Novi Dufour])