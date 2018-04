ALBA/ “Intorno alla chitarra”: venerdì si esplora il fascino del flamenco

Venerdì 20 aprile, alle 21, nel coro della chiesa della Maddalena di Alba, in provincia di Cuneo, il duo di chitarra flamenco Angela Centola e Roberto Margaritella sarà sul palco per il terzo appuntamento della dodicesima edizione della rassegna “Intorno alla chitarra” organizzata dall’Asamimus e dal civico istituto musicale “Lodovico Rocca” di Alba, con la direzione artistica del maestro Ignazio Viola e il supporto di diversi sponsor pubblici e privati.

Ad aprire la serata sarà il duo di chitarra jazz Giovanni Ghiazza e Livio Filipazzi. Poi, la musica del Cm Guitar Duo - Angela Centola & Roberto Margaritella per un’esibizione interamente dedicata al Flamenco de Concierto para dos Guitarras, il progetto musicale nato negli studi di Radio Vaticana. I brani proposti saranno preceduti da brevi note introduttive curate dagli stessi esecutori.

Ingresso con tessera Asamimus a 5 euro. Adesione gratuita per i minorenni.

Angela Centola e Roberto Margaritella si sono incontrati nel 2004 a Novara, in occasione delle selezioni per l’accesso al biennio specialistico del Conservatorio “G. Cantelli” di Novara. Entrambi ammessi nella classe del maestro Mario Dell’Ara, hanno da subito formato un duo che li ha portati, nel corso del biennio, a confrontarsi con il vasto repertorio ottocentesco originale, per poi approdare alla letteratura del novecento ed a quella contemporanea.

Nel 2007 si laureano cum laude nello stesso Conservatorio ed iniziano ad esibirsi regolarmente in tutta Italia, anche nell’ambito di importanti Festival Internazionali (Fiuggi International Guitar Festival, “I Mondi della Chitarra” di Novara”, “Rosa Sonora” di Savigliano, “Gavazzana Blues” di Gavazzana, “Nelle Corde di Mauro Giuliani” di Bisceglie, “Un Paese a Sei Corde”, “Festival Gaudete”, “Gubbio International Guitar Festival”, “Roma Chitarre al Teatro Alba”, “The Guitar International Adriatic Festival” di Pescara, Cremona Mondo Musica, ecc..) ottenendo unanimi consensi di critica e pubblico.

Nel 2009 si avvicinano alla chitarra flamenca. Frequentano masterclass con Oscar Herrero e Juan Lorenzo, i quali li esortano a riscoprire il vasto repertorio del Flamenco de Concierto per duo di chitarre. E su questa strada, Angela e Roberto decidono di proseguire il loro percorso artistico dando luce, nel 2011, al progetto discografico “Sueño: Impressioni Spagnole tra Classico e Flamenco” (Studiottanta – Fortuna Records / distribuzione EGEA). Questo CD è stato trasmesso e ottimamente recensito in Radio Vaticana, dove il duo è stato intervistato ed è andato in onda per due puntate. Sempre a Radio Vaticana, nell’ottobre 2015, il programma “Diapason” ha loro dedicato una puntata live interamente dedicata al Flamenco de Concierto para dos guitarras, da cui è nato il nuovo progetto discografico e concertistico “Flamenco Live”.

Conseguono entrambi - e a pieni voti - la laurea in Chitarra Flamenca nel Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni: Angela nell’ottobre 2016 (prima donna ad ottenere il titolo in Italia); Roberto in marzo 2017. Hanno all’attivo diverse pubblicazioni, presso Edizioni Sinfonica ed Edizioni Pizzicato, di brani a loro dedicati. Nell’ottobre 2017 si sono esibiti nell’ambito della prestigiosa fiera di settore “Cremona Mondo Musica”. Sono attualmente Endorser Savarez e Guitarras Salvador Cortez per le linee Flamenco Series (Angela) e Solid Top Artist Series (Roberto).

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 27 aprile

Legrenziana Trio

Flauto, violada gamba e liuto

Venerdì 4 maggio

Savona strings trio

Mandolino e chitarre

Ulteriori informazioni: https://asamimus.wordpress.com/ - tel. 0173 290970