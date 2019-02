Alba, inedite vedute sulla città nei dipinti in mostra dal 1° marzo al "Busto Mistero"

Il Busto Mistero presenta "Tutta mia la citta", mostra pittorica dedicata ad Alba (provincia di Cuneo), degli artisti Ugo Nespolo, Rosetta Avalle, Bruno Sacchetto e Bruno Murialdo che hanno realizzato inedite vedute e visioni della città. In occasione dell’evento saranno presentate in anteprima le due opere del maestro Ugo Nespolo, realizzate in esclusiva per il Busto Mistero, facenti parte del progetto nazionale "Cento Città d’Italia".

L'inaugurazione avverrà venerdì 1° marzo, alle 18, presso il Busto Mistero in via Bertero 8 ad Alba. La mostra sarà aperta fino al 31 marzo nei seguenti orari: da martedì a sabato, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30; domenica solo su appuntamento.