Alba incontra l'astronauta Umberto Guidoni a 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla luna

Cinquant’anni fa, per la prima volta, l’uomo camminava sulla Luna. Era il 20 luglio del 1969. Da quel giorno al dicembre 1972, in totale dodici astronauti, tutti americani, sono sbarcati sul nostro satellite e di là hanno riportato a terra 382 chilogrammi di pietre lunari. Nel mezzo secolo trascorso, decine di sonde e di lander hanno approfondito le nostre conoscenze riguardanti la Luna, ultima la missione cinese Chang’e-4, scesa nel gennaio scorso sull’emisfero non visibile dalla Terra.

Ora l’Agenzia Spaziale Europea, con la Nasa e altri enti spaziali, prepara una stazione spaziale in orbita lunare e il ritorno sul nostro satellite per stabilirvi una colonia abitata e farne la base di partenza verso Marte e forse alcuni asteroidi. Lo racconterà Umberto Guidoni, in dialogo con Piero Bianucci al Centro Ricerche Pietro Ferrero, in via P. Ferrero 19, ad Alba (Cuneo), giovedì 4 aprile, alle 21. L’ingresso alla conferenza è libero fino a esaurimento posti.

Umberto Guidoni divenne nel 1994 il secondo astronauta italiano e nel 2001 il primo astronauta europeo a entrare nella Stazione Spaziale Internazionale. Nel volo del 1994 realizzò lo spettacolare esperimento di lanciare dallo shuttle un satellite legato a un filo lungo 20 km. Ha trascorso nello spazio 27 giorni, 15 ore e 12 minuti percorrendo circa 30 milioni di chilometri. Laurea in fisica e specializzazione in astrofisica, ricercatore al CNR, vinse nel 1990 il concorso per astronauti dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Dal 2004 al 2009 è stato deputato al Parlamento Europeo, dove ha lavorato nelle Commissioni UE per l’Industria, la Ricerca, l’Energia, il cambiamento climatico, l’Ambiente, la sicurezza alimentare. Svolge una intensa attività di divulgazione scientifica in programmi radiofonici e televisivi. Tra i suoi libri, alcuni dei quali rivolti ai ragazzi, “Viaggiando oltre il cielo” (BUR), “Dalla Terra alla Luna”, “Astrolibro dell’Universo” e il recentissimo “Voglio la Luna” (Editoriale Scienza, 2019).