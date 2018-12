ALBA/ In Biblioteca una storia tira l’altra… con i laboratori di lettura per bambini

Il laboratorio di lettura di martedì 11 dicembre, alle ore 17, si intitola Cappuccetto Rosso va al museo. Scopriamo insieme tutti i segreti del bosco, gli animali e le varietà di funghi che si possono trovare.

Un percorso tra favola e scienza all’interno delle sale del Museo civico Federico Eusebio, con ritrovo e partenza dalla Biblioteca Civica.

Età consigliata: da 3 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 14 dicembre, ore 17.00 il laboratorio Magia d’inverno si terrà alla Biblioteca di Alba. In un freddo giorno di dicembre, due bambini guardano fuori dalla finestra. Tutto intorno è solo bianco, la neve cade leggera e per strada sembra non esserci nessuno.

Poi, guardando meglio, in quel candore appare qualcuno… Una storia per dare il benvenuto all'inverno, raccontata da una fata arrivata da lontano.

Età consigliata: da 0 a 6 anni. Non occorre prenotare.

Il progetto “Una storia tira l'altra...” fa parte di “Nati per Leggere Piemonte” ed è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Programma ZeroSei.

Partecipazione gratuita.

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” Via Vittorio Emanuele II, 19 12051 ALBA CN Tel. 0173.292.468

prestito@comune.alba.cn.it www.comune.alba.cn.it

@AlbaCulturaedEventi

(Foto tratta dalla pagina Facebook AlbaCulturaedEventi)