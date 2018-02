ALBA/ Fondazione Ferrero: venerdì 9 il nuovo romanzo di Franca Benedusi “Avevo un fazzoletto azzurro”

Venerdì 9 Febbraio, alle ore 18, in Fondazione Ferrero ad Alba, in provincia di Cuneo, si terrà la presentazione del mio nuovo romanzo "Avevo un fazzoletto azzurro" edito da Araba Fenice.

Il filo rosso che lega i romanzi di Franca Benedusi è il suo luogo dell’anima: Lunetta, il suo amore appassionato per la Langa, scenario delle avventure partigiane di nonno Mario che dialoga con la nipote Chicca(Maura). Una galleria di figure sfila nel romanzo, tratteggiate con sottigliezza e precisione, lontane dal bozzettismo.

Un’intersezione di storia e destino, di invenzione e scrupolo documentario viene intrecciando materiali lessicali e sintattici selezionati creando un affresco dal sapore neorealistico, una narrazione in presa psicologica che esalta l’interiorità dei personaggi. Sullo sfondo si delineano avvenimenti cruciali come la lotta partigiana, ma Franca, Cantore dell’Alta Langa, nel suo realismo nutrito di letture, si rivela capace di stemperare la crudezza del racconto in splendidi trasalimenti lirico-paesaggistici, dove la ripetitività di atti e credenze ancestrali si illumina di un trepidante sgomento. Tra rastrellamenti tedeschi, tentativi di fuga partigiana, è la luna la vera consolatrice :”alta nel cielo c’era la luna era immensa e sembrava osservarci. Era meravigliosa … sembrava sorridere”. E ancora:”è pallida, ma nel limpido del cielo si lascia ammirare. Ha la gobba rivolta in alto e Maura ha l’impressione che abbia preso quella posizione per chiudersi su di lei”.

Una scrittura che ritrae un dolore profondo al di là dei torti e degli errori della storia. Lo sguardo della memoria è costretto a reinventare se stesso e il mondo a cui dà forma pur mantenendo l’eco e il profumo dei minuti eventi quotidiani. L’autrice tocca la concretezza dei rapporti umani partendo da fatti, persone, eventi in qualche modo vissuti, non con una fuga consolatrice nel privato, piuttosto per un’inquieta indagine sulle sue possibilità di fare senza inganni. Riafferra scene e situazioni, interroga tracce di giornate vissute, il tempo passato si modifica nell’atto stesso di ricostruirlo e di ricordarlo, l’autrice non arretra di fronte alle complicazioni, ne dà conto con nitidezza stilistica. La memoria non indulge a struggimenti nostalgici, reinventa contemporaneamente se stessa e il mondo a cui dà forma. La letteratura diventa così “realtà” da contrapporre alla tentazione di ammutolire. Sa far parlare nella sua scrittura , lontana da deformazioni ideologiche, quella reale attenzione alle persone , quel senso concreto dell’esperienza vissuta che il nostro mondo viene sempre più stravolgendo. Il rapporto tra vita e letteratura ruota infatti intorno a presenze, eventi di un’esistenza normale e ne rimette insieme i segni componendo il vivere e lo scrivere in una misura assoluta ed estrema.

Ci mostra che la vita è qualcosa che vale, che si può ancora cercare di sottrarla alla frantumazione e “salvarla” dalla vanità della comunicazione corrente. Un viatico contro quella cultura che sotto lo schermo della “comunicazione” ci immerge nell’inessenziale, nel troppo o nel vano. Il percorso di Franca si carica di significato fortemente metaforico:la natura accogliente incanta e riscalda il cuore. Sia le foglie autunnali che danzano davanti agli occhi di Maura, sia la brezza profumata che “invita a perdersi ora nel cielo azzurro, ora nelle distese di nebbia che sembrano imitare il mare …”

Un romanzo che tocca il respiro della vita. Franca con la sua narrazione riscatta la dicibilità del suo mondo familiare innalzandolo a materia romanzesca. Una prosa lieve chiude con “il profumo intenso di rose e il suono melodioso di una fisarmonica”.