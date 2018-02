ALBA/ Facile scegliere cosa fare dopo le Superiori con il “Salone dell’orientamento post diploma”

Da martedì 6 a venerdì 9 marzo 2018 il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba ospiterà “Salone dell’orientamento post diploma”.

Dalle ore 8.15 alle ore 14.00 stand e conferenze per guidare i ragazzi delle scuole superiori a scegliere il percorso futuro, tra diverse proposte formative.

L’iniziativa è organizzata dalla Ripartizione Socio Educativa e Culturale del Comune di Alba, in collaborazione con le scuole superiori di Alba e con la Cooperativa sociale Orso. Si colloca tra le altre proposte presenti sul territorio, come “Alba Orienta”, il salone rivolto agli allievi delle scuole medie ed i percorsi di orientamento realizzati nelle scuole attraverso il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo “Operazione Futuro” ed il progetto regionale “Obiettivo Orientamento Piemonte”.

Programma

Martedì 6 marzo

Giornata Umanistica

h. 8.30

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - Pollenzo

h.9.00

Scuola di Scienze Umanistiche - UniTo

h. 10.00

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne -UniTo

h 10.30

Scienze Strategiche - UniTo

h 11.00

Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” - UniTo

h. 11.30

Università degli Studi di Pavia

h.12.00

Università della Valle d’Aosta

h.12.30

Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano

h.13.00

Scuola Superiore di Mediatori Linguistici di Cuneo

h.13.30

Università degli Studi di Genova

Mercoledì 7 marzo

Giornata Economico/Giuridica

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e

Sociali - Università degli Studi del Piemonte Orientale

h.9.00

Università degli Studi di Genova

h.9.30

Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico Sociali – UniTo

h.10.30

Università degli Studi di Pavia

h 11.00

Scuola Universitaria Superiore IUSS e Collegio Ghislieri – Pavia

h 11.30

Corso di Management Finanza ed Economia, Data Science, Scienze Politiche e Giurisprudenza - Università Bocconi di Milano

h.12.00

Scuola di Management ed Economia – UniTo

h.13.00

Politecnico di Torino – sede “Città Studi Biella”

h.13.30

Università di Glion e Les Roches (Svizzera)

Giovedì 8 marzo

Giornata Artistica/Accademie Militari

h. 8.30

Guardia di Finanza

h.8.45

Carabinieri

h.9.00

Aeronautica Militare

h.9.10

Marina Militare

h.9.30

Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

h.10.00

Hdemia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia e ITS Machina Lonati

h 10.30

Accademia di Belle Arti di Cuneo

h.11.00

Istituto Europeo di Design di Torino

h.11.30

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

h. 12.00

Istituto d'Arte Applicata e design di Torino

h. 12.30

Scuola Internazionale di Comics - Torino

h. 13.00

Apro- Corsi Moda

Venerdì 9 marzo

Giornata Sanitaria/Scientifica

h. 8.30

Polo UNI ASTISS - Corsi di Laurea dell’Università di Torino e del

Piemonte Orientale: Scienze Motorie e Sportive (TO), Infermieristica

(TO), Tecnologie Alimentari per la Ristorazione (Agraria Torino Asti),

Servizio Sociale (Università PO)

h. 9.45

Apro Corsi Area Industriale e Turistica - Alba

h.10.00

Dipartimento Scienza del Farmaco – Upo Novara

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

– (DiSIT, Alessandria) Upo

h. 10.30

Scuola di Medicina - UniTo

h.11.30

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - UniTo

h.12.00

Scuola Agraria e Medicina Veterinaria - UniTo

h 13.00

Its Agroalimentare per il Piemonte

Durante il Salone sarà possibile visitare i desk informativi delle varie Facoltà/Scuole che hanno aderito all’iniziativa. Sarà inoltre presente il Servizio Infohzone di Alba.

Ulteriori informazioni: Comune di Alba – Ripartizione Socio Educativa e Culturale

Tel. 0173 292243 orientamento@comune.alba.cn.it

Lunedì e martedì 8.30 -12.30 - giovedì 8.30 - 16.00 - venerdì 8.30 – 12.00