ALBA/ Dal 27 ottobre si celebra il Centenario della fine della Grande Guerra

La Città di Alba celebra il Centenario della fine della Grande Guerra e il 74° anniversario della Libera Repubblica con le manifestazioni “Resistenze”, organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" o.n.l.u.s. e le associazioni cittadine.

Un fitto calendario di incontri e momenti celebrativi che rinnovano il racconto di pagine fondamentali della nostra storia e dell’intera nazione.

Appuntamenti

Fino al 21 dicembre dal martedì al venerdì 15.00 – 18.00 / sabato e domenica 14.30 – 18.30

Centro studi Beppe Fenoglio Onlus – piazza Rossetti, 2 Alba

Geoffrey Kellet Long and his contemporary series of drawings with the partisans – Italy 1944

Nel 1944, il Capitano Long fu paracadutato in territorio nemico in Italia insieme al corrispondente canadese Paul Morton e l’ufficiale SOE, Capitano Michael Leese. Durante il tempo passato insieme ai Partigiani delle Langhe ha prodotto una serie di 30 disegni.

Gentilmente concessi dal Ditsong National Museum of Military History.

A cura del Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con ANPI Sezione di Alba.

Per info: 0173.364623 - info@centrostudibeppefenoglio.it

Mercoledì 27 ottobre

ore 17.00

Sala Casa Opere Diocesane di via Mandelli, 9 Alba

“Una donna di Langa. Maria Prospera Veglio”

Presentazione del libro edito da Araba Fenice, scritto da Maria Prospera Veglio e curato da Sara Moscone.

Maria Prospera Veglio è nata a Diano d’Alba nel 1931, è cresciuta in campagna, conoscendo fin da bambina le gioie di una vita nella natura e le asprezze della guerra e del lavoro nei campi. La curatrice, Sara Moscone, si occupa di letteratura cristiana antica. Ha pubblicato uno studio dedicato a Giovanni Crisostomo. E’ appassionata di scrittura e storie locali.

L’ingresso è libero. Per info: 0173.293288 – lib.incontro@tiscali.it - www.libreriaincontro.it

Giovedì 1 novembre

ore 15.00

Cimitero monumentale

Santa Messa

In occasione della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Alba parteciperà alla Santa Messa nel Cimitero monumentale di via Ognissanti, giovedì 1 novembre, alle ore 15.00.

Dopo il rito liturgico, verrà deposta una corona di alloro sul monumento ai Caduti, al “Campo della memoria”, con un momento di riflessione e di ricordo in occasione della giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate del 4 novembre.

Sabato 3 novembre

ore 19.00

Monumento all’Alpino, Parco della Divisione Cuneense Alba

Centenario della firma dell’Armistizio tra l’Italia e l’Impero Austroungarico avvenuta a Vittorio Veneto la sera del 3 novembre

In ottemperanza alla disposizione del Direttivo Nazionale dell’A.N.A. il Gruppo di Alba si radunerà presso il Monumento dell’Alpino per l’onore ai caduti. A seguire, alle ore 20.00, al Teatro Sociale l’esibizione del Coro “STELLA ALPINA”.

Domenica 4 novembre

ore 9.00

Santa Rosalia – Sagrato della Cappella Alba

Inaugurazione del nuovo Monumento ai Caduti

Cerimonia commemorativa davanti al nuovo Monumento ai Caduti del borgo nelle Guerre 1915/1918 e 1940/1945. Al termine si svolgerà la Santa messa in suffragio. Alle 12.30, nel salone adiacente, si svolgerà il pranzo su prenotazione.