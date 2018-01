Alba: con Egea la bolletta diventa smart e paghi luce e gas col cellulare

Da oggi le bollette di luce e gas dei Clienti Egea diventano ancora più “smart”: pagarle sarà estremamente semplice, facile come un tap sullo schermo di un telefonino.

Questo grazie all’importante accordo siglato tra Satispay, la giovane e dinamica azienda italiana che sta riscrivendo le regole del settore dei pagamenti elettronici, e il Gruppo Egea, multiutility apprezzata in tutta Italia per i propri servizi forniti nei settori dell’energia e dell’ambiente.

L’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione avviata dalle due aziende nei mesi scorsi con risultati già significativi. Satispay ed Egea condividono, oltre a una evidente propensione all’innovazione, principi e mission, legati alla comune storia di crescita e successo. L’accordo segue l’ingresso di Egea nel capitale sociale di Satispay in qualità di partner industriale; un’alleanza che ha l’obiettivo di creare e alimentare importanti sinergie e portare forte innovazione nel mercato dei pagamenti ricorrenti.

Nello specifico, attraverso Satispay, gli oltre 150.000 Clienti che hanno già scelto Egea come operatore di riferimento per le proprie forniture di luce, gas, acqua e teleriscaldamento possono da oggi contare su nuove opzioni, estremamente “smart”, per pagare le proprie bollette in maniera semplice, sicura e veloce e, soprattutto, senza bisogno di ricorrere a bonifici, contanti o carte di credito.

È infatti sufficiente scaricare sul proprio dispositivo mobile l’app gratuita Satispay (disponibile per tutti i principali sistemi operativi mobili) e poi recarsi presso uno degli sportelli Egea presenti in tutto il Nord Ovest d’Italia: qui lo smartphone dialogherà direttamente con le casse e il pagamento sarà un’operazione facile e immediata. In alternativa, si possono pagare le utenze Egea utilizzando Satispay attraverso il sito web della multiutility, collegandosi all’indirizzo https://netaweb.egea.it/public/, oppure attraverso l’app di Egea (disponibile gratuitamente sia per sistemi operativi Android sia per sistemi iOs), che peraltro consente di monitorare i consumi e gestire le utenze in modo semplice ed efficace, integrandosi alla perfezione con il sistema di pagamento e offrendo all’utente un servizio completo e semplice.

A questi primi, rilevanti, passi nella collaborazione tra le due aziende faranno seguito numerosi altri progetti, già in avanzata fase di sviluppo. A breve, sarà possibile pagare la propria utenza Egea attraverso l’app Satispay anche inquadrando la bolletta con lo smartphone, con la semplicità, la sicurezza e la velocità che da sempre caratterizzano il servizio; sempre attraverso l’app Satispay sarà inoltre possibile diventare Clienti Egea, sottoscrivendo un nuovo contratto con addebito ricorrente sul proprio conto corrente.

PierPaolo Carini, Amministratore Delegato del Gruppo Egea: “Egea è per sua natura impegnata a realizzare il massimo livello possibile di contatto e di servizio per i propri Clienti anche facendo leva sulle nuove tecnologie per rendere il rapporto di fiducia con loro più semplice, diretto, trasparente e dare sempre maggiore concretezza al nostro intento di affiancare i nostri Utenti ‘mettendoci la faccia’. La collaborazione con Satispay ci consente di procedere in questa direzione su un punto chiave del rapporto costituito dalla modalità di pagamento delle bollette, che oggi può essere effettuato anche in modo ‘smart’. È solo un primo frutto della partnership tra Egea e Satispay, due aziende che condividono la radice nella ‘provincia’ italiana e il progetto di crescita progressiva sull’intero territorio nazionale offrendo servizi efficienti e attenti ai bisogni di persone e comunità. Scegliere una start up innovativa per compiere una parte di questo percorso insieme, con una forte convergenza di visione, mi entusiasma e credo possa portare benefici a entrambi ma, soprattutto, ai consumatori”.

Alberto Dalmasso, CEO di Satispay: “Con Egea da subito abbiamo condiviso il desiderio di generare un’innovazione profonda nella gestione dei pagamenti ricorrenti per creare nuovi standard qualitativi nel servizio all’utente finale. La gestione delle bollette è un tassello importante per realizzare la nostra missione: migliorare la vita degli utenti semplificando la gestione dei pagamenti più frequenti. Dopo gli accordi siglati con la GDO per il pagamento della spesa, con gli operatori telefonici per l’acquisto delle ricariche, con importanti vettori di viaggio, oltre che con i numerosissimi negozi indipendenti e dei grandi brand, il pagamento delle bollette è per noi un’evoluzione naturale che siamo particolarmente lieti di portare a uno stadio ancora più maturo in collaborazione con un partner come Egea che ha creduto profondamente in noi”.

Satispay

Satispay è un servizio di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito: libero, efficiente, gratuito e sicuro. Disponibile per iPhone, Android e Windows Phone, può essere utilizzato da chiunque abbia un conto corrente bancario per scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica e pagare nei punti vendita ed e-commerce convenzionati con la stessa semplicità con cui si invia un messaggio o si effettua il check-in sui social network. Per gli utenti il servizio è completamente gratuito, non ci sono infatti costi di iscrizione, di invio o ricezione pagamenti. Per gli esercenti fisici e online aderenti al servizio non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili ma soltanto una commissione fissa di 0,20 euro per i pagamenti superiori a 10 euro: tutti gli incassi inferiori a questa soglia non hanno alcuna commissione.

Satispay SpA è una startup innovativa frutto dell’intenso lavoro di un team di giovani italiani. Dopo i precedenti round di finanziamento, la società ha recentemente chiuso un’importante operazione di aumento di capitale che ha portato la raccolta complessiva a 26,8 milioni di euro.

Ufficio Stampa Satispay

Angèlia - Simona Vecchies

Tel: +39 335 1245190 – satispay@angelia.it

Gruppo Egea

Egea è una multiutility che opera nei settori dell’energia e dell’ambiente; nata ad Alba, l’azienda è oggi apprezzata in tutto il Nord Ovest per i suoi servizi caratterizzati da efficacia, efficienza ed economicità. Nella vendita di energia elettrica e gas, il Gruppo è entrato da anni a pieno titolo nella top ten dei principali operatori italiani; è leader a livello nazionale nella realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; è operatore di riferimento in provincia di Cuneo nella gestione del servizio idrico integrato e nella distribuzione di gas; fornisce servizi ambientali nel Sud Piemonte, nel Ponente Ligure e nelle Marche e gestisce i punti luce in aree sempre più estese, in particolare del Nord Ovest, attraverso progetti di efficientamento energetico; è attivo nel settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, biogas e biometano) con impianti tecnologicamente all’avanguardia e perfettamente in sintonia con il contesto circostante.

Egea, con il proprio peculiare stile che coniuga competenza industriale e passione per il territorio, ha dato vita a un modello di successo che l’ha portata a superare i 700 milioni di euro di fatturato e a creare oltre 800 posti di lavoro negli ultimi dieci anni.