ALBA/ Arrestato per maltrattamenti verso la moglie, 55enne magrebino va in carcere

Riceviamo dai carabinieri della provincia di Cuneo e pubblichiamo: "I carabinieri della stazione di Alba hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Asti, un cittadino marocchino 55enne per maltrattamenti e lesioni personali verso la propria moglie e danneggiamento.

L’uomo era già stato tratto in arresto il 25 novembre scorso, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti, sempre ai danni della propria moglie. Il cittadino africano è stato quindi accompagnato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Alba per gli atti di rito e tradotto successivamente presso il carcere di Asti, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà nei prossimi giorni".