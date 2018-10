“Classica” sulle note di Chopin ad Alba con la pianista polacca Joanna Trzeciak

Prosegue Classica, la rassegna di grande musica classica che accompagna per 7 domeniche consecutive la Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, in provincia di Cuneo. L'appuntamento è per domenica 28 ottobre alle 11 presso la chiesa di San Giuseppe ad Alba, con la pianista polacca Joanna Trzeciak che ci condurrà in un recital tra le pagine famose del suo celeberrimo connazionale Fryderyck Chopin.

Organizzata dall’Alba Music Festival, con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Jeff Silberschlag, Classica è giunta alla sua settima edizione e si propone come uno spazio di piacere e di cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio.