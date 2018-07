Rotonda tra Cuneo e Confreria, al via i lavori di notte per creare meno intralcio al traffico

"Come da ordinanza emanata dalla Provincia e come già segnalato da alcuni organi di stampa - scrive la polizia municipale di Cuneo - si conferma che, a partire da stasera (31 luglio), avranno inizio i lavori di risistemazione completa di tutta la rotatoria stradale presente in località Cerialdo, lungo via Valle Maira all’intersezione con via San Giacomo".

Per creare meno intralcio e/o disagio possibili alla viabilità, i lavori verranno effettuati esclusivamente in orario notturno: dalle 20.30 alle 7 del giorno successivo. Per tipologia di intervento e conformazione dell’anello stradale, per motivi di sicurezza, la rotatoria in questione dovrà essere interamente interdetta alla circolazione veicolare:

dalle 20.30 di martedì 31/07 alle 7 di mercoledì 01/08

dalle 20.30 di mercoledì 01/08 alle 7 di giovedì 02/08

con proseguo, per completare il lavoro. anche dalle 20.30 di giovedì 02.08 alle 7 di venerdì 03.08.

Apposita segnaletica di chiusura e deviazione, sarà posizionata alla rotatoria di via Torino con via Valle Maira (all’imbocco del viadotto Soleri), alla rotatoria di via Valle Maira con la variante Est-Ovest, su via del Passatore alla rotatoria nel concentrico di Cerialdo, alla rotatoria circonvallazione nord/via San Giacomo (all’imbocco del "Ponte Vecchio").