Al via domenica 23 a Revello una giornata alla scoperta del patrimonio artistico

Sabato 22 e domenica 23 settembre tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio, con tema “L’Arte di condividere”.

Sono in programma visite guidate, iniziative speciali e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico.

In occasione di questo importante evento nazionale, domenica 23 settembre le guide turistiche dialogART e gli accompagnatori naturalistici Vesulus racconteranno le bellezze artistiche, culturali e naturalistiche racchiuse nel comune di Revello, piccolo paese ai piedi della Valle Po.

Il programma prende il via alle ore 11 del mattino, con la visita guidata a tariffa speciale dell’Abbazia di Staffarda, che dista circa 9 km dal paese. Al pomeriggio le attività continuano alle ore 14.30 con una passeggiata nel centro storico, per visitarne i principali beni: la Chiesa della Collegiata, la Cappella Marchionale con la preziosissima Ultima Cena Leonardesca, il Museo Naturalistico del Parco del Monviso e la collina, fino alla chiesetta di Santa Sofia dove i partecipanti potranno godere di una bella vista sul territorio circostante e degustare una merenda a base di prodotti tipici di alcune aziende locali revellesi.

L’attività è particolarmente adatta a famiglie con i bambini; si raccomandano scarpe comode e abbigliamento da trekking e si chiede di segnalare eventuali intolleranze alimentari. Le visite termineranno entro le ore 18.

L’evento è stato organizzato dall’associazione dialogART e da Vesulus asd, che da anni condividono obiettivi e strategie di promozione e sviluppo del territorio storico-naturalistico di Revello. Collaborano alla buona riuscita della manifestazione il Parco del Monviso, la Fondazione Ordine Mauriziano, l’associazione ASAR e il Comune di Revello.

Questo evento si inserisce territorialmente e temporalmente in un’altra iniziativa di valorizzazione del territorio attualmente in corso, ovvero il concorso fotografico Instagram #mombraccoinfoto2018, promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso per valorizzare il Mombracco e le peculiarità culturali, turistiche e sportive di questo importante rilievo montuoso e dei comuni in cui è compreso, tra i quali Revello.

Tutti i partecipanti alla giornata di domenica 23 settembre sono quindi invitati a fotografare i beni visitati e partecipare con gli scatti effettuati al concorso, condividendoli su Instagram con il tag #mombraccoinfoto2018.

Maggiori informazioni sul concorso si trovano sul sito www.mombraccoinfoto.it o sugli account social https://www.facebook.com/mombraccoinfoto e https://www.instagram.com/mombraccoinfoto.

Il programma

ore 11. visita Abbazia di Staffarda. Costo euro 2 (comprensivo d’ingresso e accompagnamento).

ore 14.30 ritrovo presso l’ufficio promozione turistica ASAR di via Vittorio Emanuele III, accanto alla Chiesa Collegiata. Visita alla Chiesa, alla Cappella Marchionale, passeggiata culturale naturalistica in collina, merenda con degustazione di prodotti locali, visita al Museo del Parco del Monviso.

Costo (comprensivo di accompagnamento, biglietti d’ingresso e kit degustazione per la merenda) euro 12 intero, euro 6 ridotto per i bambini 6-12 anni, euro 25 biglietto combinato valido per una famiglia composta da due adulti e un bambino.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 settembre al tel. 327.7804528 o via email all’indirizzo info@visitrevello.it