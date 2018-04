Al teatrino del Blink di Dronero arriva una "sorpresa" dal mondo della magia

Si chiude sabato 21 aprile la rassegna di spettacoli di magia “Sim Sala Blink” promossa ed organizzata da Blink Circolo Magico di Dronero, in provincia di Cuneo. Nel teatrino del circolo, sede anche della “Squola di magia”, sale in scena Mario Lopez con il suo spettacolo dal titolo “Milagro!”.

Un artista spagnolo vincitore di numerosi premi e riconoscimenti per un nuovo doppio appuntamento con la magia internazionale. Mario Lopez è una delle più grandi e recenti sorprese del mondo magico. Vincitore dell’European Fism 2014, ha successivamente vinto il premio in Micro-magia all’ultimo campionato del mondo magico Fism 2015 di Rimini, a pari merico con David Pricking.

Lopez è un prestigiatore particolare. Con uno stile anticonformista ed un aspetto alquanto bizzarro, propone tecniche magiche fortemente personalizzate, tanto da farne un personaggio assolutamente unico. Un artista di spettacolo, un creativo, ha studiato teatro fisico e mimo, è stato direttore artistico del festival “Troba’m” nelle sue tre edizioni, ma anche assistente agli incontri di lavoro magici come RATiN e FFFF e consigliere magico in opere teatrali.

“Con Mario Lopez, altro artista di fama internazionale - racconta Alberto Del Negro, in arte Trabük, direttore artistico della rassegna di Dronero - chiudiamo alla grande questa edizione. Ancora una volta abbiamo provato ad avvicinare all’arte dell’illusione la gente, le famiglie e, con alcuni spettacoli, i bambini. Crediamo di esserci riusciti vista l’ampia partecipazione agli spettacoli. Vorrei ringraziare a nome di Blink tutti gli artisti interventi e il pubblico, che ha sempre riempito i posti del nostro teatro”.

Due gli spettacoli in programma nel teatrino di Blink Circolo Magico, in via IV Novembre 7, a Dronero sabato 21 aprile: il primo alle 18, la replica alla sera con inizio alle 21. L’ingresso è unico a 10 euro per i cinquanta posti disponibili, è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 366.5397023 o visitare il sito internet di Blink Circolo Magico www.blinkcircolomagico.it