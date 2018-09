Al Salone del gusto di Torino vincono gli erborati a latte crudo della Poiana di Castelmagno

Sabato pomeriggio al Salone del Gusto di Torino, presso lo stand della Regione Lombardia sono stati consegnati i premi ai vincitori del concorso “Infiniti Blu” che ha avuto luogo a Gorgonzola, la patria indiscussa del formaggio erborinato.

Erano 91 i formaggi in concorso valutati da oltre sessanta Maestri assaggiatori arrivati da tutta Italia.

La Cooperativa La Poiana ha partecipato per la prima volta con i suoi erborinati, il Blu di Capra, Il Blu di Pecora e il Blu di Mucca.

Tutti e tre hanno raggiunto un’ottima valutazione, ma il Blu di Pecora e il Blu di Capra sono stati giudicati i migliori formaggi erborinati a latte crudo presentati al concorso.

“Un risultato che ci riempie di orgoglio – commenta Massimo Monetti, presidente della Cooperativa di Castelmagno – Essere premiati proprio a Gorgonzola per i nostri “Blu” in un concorso tanto prestigioso è un riconoscimento al nostro impegno e al nostro lavoro che tende sempre di più a offrire alta qualità”

Il Concorso Caseario “Infiniti Blu” è organizzato dalla delegazione milanese dell’Onaf, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, in collaborazione con la Condotta di Slow Food di Gorgonzola e Martesana ed è giunto alla 12° edizione. È stato il Presidente Nazionale dell’Onaf, Piercarlo Adami, a premiare la Cooperativa La Poiana che solo pochi mesi fa, a Roma, per il Concorso Città di Roma, dallo stesso presidente Adami ha ricevuto il Primo Premio Nazionale e Internazione per il Miglior Formaggio affinato con il Pecorino delle Barme, stagionato nel fieno d’alpeggio