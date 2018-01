Al Lanteri di Cuneo, poi a Mondovì e Dronero il film sulla vita di "Gipo, zingaro di Barriera"

Se è vero che ogni film è un viaggio, Gipo, lo zingaro di Barriera, ha molte destinazioni e le sue strade si intrecciano, si allontanano e si ritrovano intorno alla figura di uno degli chansonnier più importanti di Torino. Il film di Alessandro Castelletto, che sarà proiettato martedì 6 febbraio al cinema Lanteri di Cuneo (ore 21), racconta come il poliedrico artista torinese Gipo Farassino abbia segnato profondamente Torino, attraverso le sue canzoni, il teatro e la politica, contribuendo a quella “tensione artistica” che ancora oggi tutti riconoscono alla città. Dentro Gipo, lo zingaro di Barriera, c'è il passato e il presente del quartiere di Barriera di Milano in cui Farassino nacque nel 1934, c'è la Torino nascosta e sconosciuta, c'è l'Italia tutta, c'è il Gipo cantastorie, attore, politico, uomo e padre. Ospiti della serata cuneese saranno Valentina Farassino, presidente della Fondazione Caterina Farassino e figlia dello chansonnier e il regista Alessandro Castelletto.

«Con questo film - commenta il regista - ho voluto raccontare la storia di un uomo, ma soprattutto il mondo del quartiere di Barriera che sta dietro il percorso artistico e umano di Farassino. Fuori dalla retorica e senza la volontà di costruire un mito. Un documentario autentico come il suo protagonista, per riscoprirlo, rendergli omaggio, dargli il posto che si merita nel panorama artistico locale e nazionale. Il percorso artistico di Farassino è quasi completamente incentrato nella sua Barriera di Milano, quartiere torinese dove nacque nel 1934; un limite apparente che si è invece rivelato la chiave di volta che lo ha portato a una dimensione universale, quella di “cantare gli ultimi”. Poetico nel toccare segni e archetipi che sono patrimonio di tutti, la sua figura artistica è stata plurima: da cantastorie a attore e autore teatrale, ad attore per il cinema e la televisione. La trama del film è costruita intorno a una figura che fungerà da motore narrativo: Luca Morino, noto musicista e leader del gruppo musicale dei Mau Mau che entra in Barriera e va alla ricerca dei luoghi di Gipo e del suo mondo. Luca Morino fa da" Virgilio" nel viaggio alla riscoperta di Gipo. Ne rispolvera memoria, talento e qualità umane sulla scia delle note e e dei testi delle sue canzoni, da Ballata per un eroe a Porta Pila, da Avere un amico a La mia città, da Serenata ciocatona a Sangon Blues».

Luca Morino, musicista e cantante dei Mau Mau, trova uno scatolone davanti alla porta del suo negozio. Dentro c’è del materiale su Gipo Farassino: vinili, foto, libri e articoli di giornale. Ma anche oggetti intimi e personali. Un ritrovamento non casuale: chi lo ha recapitato lo sta invitando a compiere un viaggio alla ricerca dello chansonnier. Seguendo le tracce presenti all’interno del pacco, Morino incontrerà personaggi legati al mondo farassiniano e luoghi di una Torino nascosta e sconosciuta ai più. E sarà catapultato in situazioni oniriche e surreali.

Il Progetto Piemonte Cinema Network per la promozione e la diffusione del cinema realizzato nella nostra regione è curato da: associazione Piemonte Movie, Film Commission Torino Piemonte, Fip Film Investimenti Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival, su mandato della Regione Piemonte. L’obiettivo principale è quello di creare un circuito distributivo dei prodotti cinematografici piemontesi di qualità coinvolgendo le sale cinematografiche e altri spazi polifunzionali, contribuendo allo sviluppo della rete regionale dei Presìdi cinematografici locali e della loro programmazione artistica.

Le ultime date del tour:

31 gennaio – Ore 21

Ivrea – Cinema Boaro

6 febbraio – Ore 21

Cuneo - Sala Lanteri

7 febbraio – Ore 21

Asti - Sala Pastrone

20 febbraio – Ore 21

Mondovì – Cinema Baretti

22 febbraio – Ore 21

Valperga – Cinema Ambra

3 e 4 marzo

Dronero – Iris Cinema Teatro

6 marzo – ore 21

Candelo - Cinema Verdi

Biglietti per Cuneo: ingresso a 6 euro (intero) e a 5 euro (over65). Nell'occasione, non saranno valide le tessere del Lanteri e della H3G.