Al Civico di Caraglio arriva la cometa Marcellina: "Cadrà o non cadrà?"

Venerdì 4 e sabato 5 maggio, alle 21, presso il teatro civico di Caraglio (via Roma 124), in provincia di Cuneo, arriva lo spettacolo “La cometa Marcellina” di Giorgio Buridan: una storia ambientata cent’anni fa nell’entusiasmo positivista che si proiettava fiducioso verso il secolo del trionfo scientifico.

Nello specifico, ci troviamo nell'autunno del 1895, ad Ovest della Corsica, in un’immaginaria isoletta, dove poche sono le novità. Il tempo è scandito dai discorsi sui massimi sistemi in un dialogo serrato tra fede e ragione. Finchè, nella sua specola astronomica, il prof. Beaudin avvista una cometa che, secondo i suoi studi, cadrà proprio sull’isoletta. Tutta la vita del paese sarà condizionata da quella attesa. Il tempo passa, e il piccolo paese si abitua all’annunciata apocalisse, fino a non pensarci più o ad affermare che possa essere un’invenzione per sviare la popolazione da altri “più importanti problemi”. Alla fine qualcosa accadrà. Cadrà o non cadrà Marcellina?

La compagnia "Teatrino al Forno del Pane" è stata creata nel 1991 grazie all’intraprendenza dello scrittore e commediografo Buridan, morto a Caraglio nel 2001 (era nato a Stresa nel 1921); il nome del gruppo fa riferimento a quel forno del pane che è rimasto ed è diventato elemento di scenografia, nella tavernetta trasformata in teatro. L'iniziativa fa parte della stagione teatrale “Festa Mobile – Tre teatri una grande stagione”, ideata e realizzata da Santibriganti Teatro con il contributo dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, oltre alla partecipazione di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Teatranza.

I biglietti potranno essere acquistati presso il teatro civico di Caraglio a partire da un’ora prima dello spettacolo. Posto unico a 7 euro.