Aiutiamo 10 studenti di Cuneo a portare in Texas il progetto sul cibo per astronauti

La squadra "A.I. Cuneo Team", composta dai 10 ragazzi cuneesi, si è qualificata alle finali mondiali della "First Lego League" che si svolgeranno dal 17 al 20 aprile a Houston, in Texas. E' una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica, tra squadre di ragazzi tra i 9 ed i 16 anni. E' una competizione che coniuga una fase di ricerca scientifica ad una gara vera e propria di robotica. Ogni anno viene annunciata una nuova sfida sulla quale i team devono confrontarsi. Le competizioni si sviluppano su quattro prove distinte: gara di robotica, progetto tecnico, progetto scientifico, core values.

Il tema di quest'anno è "Into Orbit": quali strategie adottare per migliorare le condizioni di vita degli astronauti durante le missioni spaziali? 177 squadre italiane hanno partecipato all'evento. La squadra A.I Cuneo Team ha partecipato alle semifinali del nord ovest a Genova del 2 febbraio, qualificandosi per le finali nazionali di Rovereto. L'8 ed il 9 marzo 2019, a Rovereto, 28 squadre italiane si sono sfidate e una delle due squadre che sono state premiate per rappresentare l'Italia alla finale mondiale di Houston (Texas-USA) è stata proprio la squadra A.I. Cuneo Team.

La squadra composta dai ragazzi della terza media del plesso di San Rocco Castagnaretta, I.C. Cuneo Corso Soleri, allenata dagli insegnanti di tecnologia, la professoressa Romagnolo Stefania, e di matematica, il prof. Giuso Andrea, sostenuta dal partner tecnico ed organizzativo della cooperativa Ping Scs di Cuneo, ha come protagonisti i cuneesi Giacomo Botta, Giovanni Rolfo, Alessandro Viale, Leonardo Allegri, Ludovico Leardi, Noemi Cerato, Asia Mattei, Virginia Gradoni, Hasa Daniela, Consolino Giorgia.

Un progetto ambizioso e molto interessante quello della squadra A.I. Cuneo Team, che consente agli astronauti di produrre in orbita Microgreens, micro verdure ricche di vitamine, sali minerali e proteine di origine vegetale. Con l’utilizzo di una stampante 3d di bordo, gli astronauti possono stampare un piccolo contenitore in plastica Pla e, utilizzando un kit di germogliazione appositamente progettato a terra, far crescere in pochi giorni i germogli da sgranocchiare come snack o da aggiungere a pietanze pronte.

Un progetto ambizioso che potrebbe servire anche per coltivare ortaggi in assenza di terra, di trattamenti chimici e a densità talmente alte, sfruttando pochi metri quadrati, potrebbero soddisfare il bisogno alimentare di più persone e provare ad essere una soluzione al sovrappopolamento mondiale.

Si cerca il sostegno di tutti, aziende, istituzioni, privati e singoli cittadini, per permettere ai ragazzi di volare a Houston a presentare il loro progetto, per questo si è dato il via ad una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, sul sito di Ping (clicca QUI per il modulo da compilare e tutte le modalità per procedere con le donazioni)