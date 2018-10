Aido Piemonte: "In un'unica app per cellulari tutto ciò che serve al donatore"

Manca davvero poco all'evento che permetterà all'Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) di entrare nelle famiglie di tutto il mondo con un nuovo strumento tecnologicamente evoluto, una "app" che permetterà di comunicare in modo ottimale con tutti i donatori, rispondendo all'esigenza di avere in un unico strumento tutte le novità sugli eventi in programma, foto e video degli incontri, link utili al donatore per approfondire ogni suo dubbio e tutti i recapiti e i luoghi dove trovare i volontari Aido sul territorio piemontese.

La app, che verrà presentata in via ufficiale sabato 20 ottobre alle 14 presso Ping - Pensare in Granda (via Carlo Pascal 7 a Cuneo), prosegue il proficuo lavoro di digitalizzazione e apertura verso il mondo digitale che Aido Piemonte da tempo ha messo al centro del suo impegno informativo."Sono particolarmente lieto che Aido Piemonte, capitanata dal presidente Valter Mione, abbia scelto la sezione provinciale di Cuneo come realtà organizzativa per la presentazione di questa app che permetterà in modo importante e diffuso d'informare e dare cultura sul dono" - dice Gianfranco Vergnano, riferimento dirigente Aido.

"Anche grazie alla collaborazione del gruppo comunale Aido Cuneo - Borgo San Dalmazzo del presidente Gianfranco Filippi - aggiunge Vergnano - vivremo un momento associativo quantomai significativo preceduto dal Consiglio direttivo regionale con un Piemonte che oggi vanta oltre 100.000 candidati donatori ed una provincia, Cuneo, sempre più vicina a quota 20.000, un numero elevato di adesioni a significare la bontà e generosità della nostra bella Granda". Partner dell'iniziativa la BBBEL, il più grande operatore wireless del Nord Ovest.