Addio alla staffetta partigiana Elsa Perona, "Paola" per gli amici delle valli cuneesi

"Ci ha lasciati Elsa Perona, staffetta partigiana Paola, aveva 94 anni. Se ne è andata nella sua abitazione di via monsignor Peano 2 a Cuneo. La saluteremo giovedì 30 agosto alle 14,30 presso il monumento della Resistenza di Cuneo.

Elsa Perona, figlia di Luigi Perona, primo sindaco dopo la Liberazione dal nazifascismo a Borgo S. Dalmazzo dal 1945 al 1948, aveva ricevuto nel 2014 la cittadinanza onoraria dal comune di Borgo per i suoi meriti partigiani. Moglie di Nazzareno Peano, partigiano combattente della divisione Garibaldi "Giovanni e Spartaco Barale" di Boves, imprigionato nelle carceri di via Leutrum a Cuneo perché ritenuto colpevole di azioni sovversive contro il regime fascista.

Elsa, insieme alla sorella Emma, di famiglia antifascista, nella sua casa di Borgo S. Dalmazzo nascose i "ribelli" tra cui Carlo Callisto, 20 anni, ucciso dai fascisti a Borgo nel dicembre 1944, appena uscito dalla casa sua dove aveva trascorso la notte. Elsa è iscritta all'istituto "Bonelli" di Cuneo quando Ildo Vivanti viene allontanato dall'istituto in seguito alle leggi razziali per cui non può più partecipare alle lezioni. Elsa lo aiuta con i suoi appunti e Ildo potrà conseguire la maturità di ragioneria in forma privata. I suoi ideali di antifascista e antirazzista si esprimono nei momenti necessari.

Questi e tanti episodi Elsa ha raccontato con delicatezza e molta riservatezza. Diventa poi staffetta partigiana con il nome di Paola nelle valli Stura, Grana e nelle zone della Bisalta dove operano i suoi amici garibaldini. Molte volte mi ha ribadito "non ho fatto niente di straordinario, ma era giusto fare cosi", noi vivevamo in un periodo di una feroce dittatura, ma abbiamo scelto la strada per conquistare la libertà e la democrazia e desideriamo che le nuove generazioni possano goderne.

Ha sempre continuato a partecipare alle manifestazioni del 25 aprile e anche nel 2018 era presente a Boves, sua città di adozione, culla della resistenza contro il nazifascismo".

Ughetta Biancotto, presidente Anpi provincia di Cuneo