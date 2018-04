Addio all'ex sindaco di Montanera "Walter", combattente per la libertà

"Ci stanno lasciando gli ultimi partigiani e combattenti per la libertà. Abbiamo salutato a Montanera, in provincia di Cuneo, Luigi Mondino, "Walter" il suo nome di battaglia. Aveva 93 anni.

La sua lunga e coraggiosa vita lo ha portato a scegliere e a svolgere compiti delicati. Ha avuto molti riconoscimenti per il periodo che ha svolto da combattente. Aveva 18 anni, nel 1943, quando fu inviato a combattere in Francia nella quarta Armata, a fianco dei nostri "cugini" francesi. Fu fatto prigioniero e rimase per vari mesi internato nei campi di lavoro nel Sud della Francia.

Con altri suoi compagni di armi riuscì a fuggire e si unì alle formazioni partigiane in Valle Ellero e in Val Corsaglia, dove rimase fino alla Liberazione, nell'aprile 1945. Il suo Impegno sociale e politico non si attenuò, lavoro infatti alla Prefettura di Cuneo fino a diventare dirigente e poi vice prefetto. Fu sindaco del suo paese, Montanera, per vari anni, amato e benvoluto dalla popolazione locale e dai suoi concittadini.

In tanti sono venuti a porgergli un saluto e un grazie. Lascia un grosso rimpianto ai suoi figli Manuela e Dario, ai nipoti Eugenio e Viola, che ha scritto una bellissima lettera di addio al nonno. A loro il compito di portare avanti i valori di libertà e di democrazia, di giustizia e di pace duratura e di solidarietà, valori universali e civili oggi più che mai messi in discussione.

Grazie Walter, il tuo impegno non è stato vano!".

Ughetta Biancotto, presidente Anpi provincia di Cuneo