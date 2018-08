Addio al vicepresidente dell'Anpi provinciale di Cuneo, sabato a Rocca de' Baldi i funerali

E' deceduto all'ospedale di Ceva (provincia di Cuneo) il geom. Mauro Pettini, presidente della sezione Anpi di Mondovì e vice presidente del Comitato provinciale Anpi di Cuneo.

Nato il 31 marzo 1940 a Torino, Pettini era stato consigliere di circoscrizione, a Torino, del quartiere Vittoria e presidente della sezione Anpi “Ilio Baroni” dello stesso quartiere, ove abitava quando risiedeva a Torino. Era stato fra i primi componenti del Consiglio nazionale dell’Anpi che, per la giovane età, non avevano partecipato alla lotta di Liberazione.

Aveva scritto il libro "8a Brigata Sap", dedicato al fratello Enzo, nome di battaglia Guido, riconosciuto come il più giovane comandante di brigata partigiana italiano. Dirigente delle Acli provinciali di Cuneo, aveva fatto, per molti anni, parte del Consiglio provinciale, del Consiglio zonale di Mondovì, di cui era vice presidente, ed era stato anche presidente del circolo Acli di Rocca De' Baldi.

Nel 2011 era subentrato a Umberto Oggerino alla presidenza della sezione Anpi di Mondovì. Nel 1961 aveva acquistato una casa per le vacanze a Rocca De' Baldi, dove si era trasferito dopo il pensionamento; partecipava attivamente alla vita della comunità che stimolava con le sue innumerevoli ed estemporanee iniziative.

Uomo umile, affabile e dalle grandi capacità di mediazione e di organizzazione, aveva portato avanti, nelle scuole del monregalese, i valori e la memoria della Resistenza, è stato un esempio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato. E’ stato un punto di riferimento per l'Anpi cuneese e piemontese. Lascia la moglie Elena, i figli Guido e Linda, la nuora, il genero e i nipoti.

I funerali si svolgeranno, in forma civile, sabato 4 agosto alle 10 a Rocca De’ Baldi, davanti all’abitazione dell’estinto, in via Stefano Briatore, 5. Dopo la cerimonia, il feretro sarà trasportato al tempio crematorio di Magliano Alpi, dove, nella sala del commiato, verrà dato l’ultimo saluto.