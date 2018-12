Addio al ristoratore Guido Muratore, famoso per la sua cucina a cavallo tra Piemonte e Liguria

È mancato dopo una breve malattia Guido Muratore, 86 anni. Originario di Scagnello, in provincia di Cuneo, subito dopo essersi sposato si era trasferito a Cosseria, in provincia di Savona, dove giovanissimo, insieme alla moglie Anna, ha aperto un ristorante famoso per i suoi piatti che nascevano dal connubio tra le cucine più tradizionali del Piemonte e della Liguria. Vedovo da molti anni, lascia il figlio Livio ed i fratelli Bruno e Giancarlo.

Il rosario si terrà martedì 18 dicembre alle 20, nella chiesa della residenza per anziani a Paroldo, mentre mercoledì 19 dicembre si svolgerà nella parrocchia di Cosseria. I funerali saranno celebrati giovedì 20 dicembre, alle 10,30 nella Parrocchia dell’Immacolata Concezione a Cosseria. Seguirà a tumulazione nel cimitero di Plodio. Come disposto da Guido Muratore, le famiglie chiedono opere di bene e non fiori.