Acqua e musica, perfetto connubio in concerto in Sala San Giovanni a Cuneo

Nell’antica Grecia le è stato attribuito il potere di connettere l’uomo alla natura. Col tempo è diventata simbolo di vita e di rinascita, del tempo che scorre e, inesorabile, travolge. Alla letteratura ha suggerito immagini, ai sensi ha offerto i suoi suoni. L’acqua è musica.

L'acqua è stata celebrata oggi, giovedì 21 marzo, in una serie di appuntamenti che, in diversi luoghi e attraverso diversi protagonisti, hanno scandito la "Giornata mondiale dell'acqua" a Cuneo. Tutti, grandi e piccoli, amanti della musica e dell'arte sono stati "accontentati" dalle iniziative che Acda (Azienda cuneese dell'acqua), con il Comune di Cuneo, ha messo in piedi per festeggiare una ricorrenza particolarmente importante: il 28 marzo, infatti, ci si andrà ad esprimere sulla scelta del gestore del servizio idrico in provincia di Cuneo.

La Giornata si è chiusa con il concerto degli allievi del Conservatorio Ghedini in Sala San Giovanni a Cuneo (nella foto).