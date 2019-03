Aci Rally Italia Talent: a Busca l'ultima selezione regionale per i piloti migliori

Si conclude questo weekend sul circuito internazionale di Busca (Cuneo) l’ultima selezione regionale dell’Aci Rally Italia Talent, evento patrocinato da Fia Action for Road Safety e Generali Italia che coniuga lo sport automobilistico con la sicurezza stradale. Gli esaminatori che valutano gli iscritti alla competizione, infatti, oltre alle istruzioni sulla guida sportiva, dispensano consigli anche sulla guida di tutti i giorni illustrando le principali nozioni sulla sicurezza stradale.

La sensibilizzazione per uno stile sicuro e prudente sono temi centrali per Generali Italia, che si affiancano ad una forte spinta verso l’innovazione nell’ambito della mobilità. In questo ambito, infatti, la Compagnia ha introdotto per prima sul mercato un sistema di "Real Time Coaching": un innovativo dispositivo satellitare in grado di segnalare in tempo reale i comportamenti rischiosi alla guida, educando il conducente e prevenendo situazioni di pericolo.

Su questa linea, Generali Italia ha appena presentato "Immagina Strade Nuove", la nuova soluzione assicurativa di Generali Italia che offre servizi e prestazioni dedicate alle persone in movimento con una copertura su 17 differenti mezzi di trasporto.

“Aci Rally Italia Talent – spiega Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia – è una iniziativa fortemente voluta dall’Automobile Club d’Italia. Il grandissimo successo che sta incontrando dimostra che l’interesse dei giovani per i rally è più vivo che mai. In particolare mi ha molto colpito quanti giovani si stiano avvicinando per la prima volta a questo affascinante sport, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani, con particolare attenzione all’educazione per la sicurezza stradale”

L’obiettivo della competizione è anche quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell’automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita.

(Foto dal sito www.rallyitaliatalent.it)