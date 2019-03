Accordo tra Atl e volley monregalese per promuovere il turismo nelle partite fuori casa

L'Atl del Cuneese ha siglato un accordo di partenariato con la squadra di volley maschile Vbc Mondovì e con la squadra femminile Lpm Bam Mondovì. L’accordo si basa su un sostegno, da parte dell’Atl del Cuneese, alle attività delle squadre impegnate nei campionati italiani e la disponibilità, da parte delle medesime, di promuovere il territorio cuneese in occasione degli incontri sportivi.

Secondo Alessandra Fissolo, presidente Lpm Mondovì: “L’accordo stretto con l’Atl del Cuneese va nella direzione di coinvolgere le tifoserie avversarie a conoscere e ad apprezzare la terra di provenienza delle squadre ospiti: sicuramente un bel messaggio, carico di significato".

Paolo Borello, direttore sportivo Lpm Mondovì, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di questo accordo con l’Atl del Cuneese: per noi il territorio è un driver importante; siamo onorati di portare in giro il nome delle zone che rappresentiamo, non solo Mondovì ma tutta la provincia e ci piacerebbe, insieme all’Atl del Cuneese, far conoscere meglio il nostro splendido territorio".

Davide Manassero, team manager della Vbc Mondovì, ha sottolineato l’importanza di portare l’immagine del Cuneese – e del Monregalese in particolare – in tour per l’Italia in occasione delle partite fuori casa: “Lo sport è sicuramente un valido strumento di promozione delle eccellenze del nostro territorio".

Il consigliere dell’Atl del Cuneese Beppe Carlevaris si è dichiarato "contento di questa iniziativa, nata per sostenere le nostre squadre, le società e giocatori. Questo è l’inizio di una collaborazione che deve crescere e non rimanere solo una formalità. Ci sta a cuore questa iniziativa: un’ottima occasione per far crescere i nostri giovani della pallavolo cuneese".

Per Rocco Pulitanò, consigliere dell’Atl del Cuneese: “Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione e fa bene sia se praticato a livello agonistico che non. La mission che si pone l’Atl per quest’anno è di sostenere nel miglior modo possibile sia le attività sportive che culturali e faremo il possibile per centrare il più possibile l’obiettivo che ci siamo prefissati".

Il presidente dell'Atl del Cuneese Mauro Bernardi ed il direttore Paolo Bongioanni hanno così concluso: “Il connubio sport - promozione del territorio è di fondamentale importanza. L'occasione di essere presenti con immagini e materiali promozionali alle partite pallavolistiche delle squadre che ci rappresentano in Italia non farà altro che dare un valore aggiunto al nostro impegno, che mira al rafforzamento del brand turistico di Cuneo quale capitale dello sport e dell’outdoor. Siamo certi che questo progetto possa portare a grandi risultati in termini di visibilità, grazie anche alla volontà della squadra di essere ambasciatori del nostro territorio in occasione delle partite in trasferta".

(Nella foto: i vertici dell'Atl del Cuneese con Vbc Volley)