A spasso per Bra si scopre anche la lotta della Lilt contro tumori

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Una passeggiata in centro nella mia città, con tepore godibile che riconcilia alla vita. Gente che va, gente che viene, bimbi che corrono felici, non ci sono pericoli nella zona pedonale.

Mi attirano due giganteschi pupazzi-viventi: un Puffo e un orsetto giallo e rosso. Poverini, infilati in un costume in peluche! Girellano, disponibili a farsi fotografare proprio davanti allo stand della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori).

Ma come, in una giornata così accativante per allegria e per mitezza, fermarsi a un banchetto dove si fa prevenzione! Sono in salute, penso, perchè rattristarmi con un probabile futuro di malattia?

La vocina, quella scomoda, mi sussurra: “Maledetta fifona che sei fermati almeno un attimo. Per vedere di che si tratta".

Mi sorride Floris, una conoscente e mi incoraggia a fermarmi. Ed è fatta! Ora sono io che desidero informarmi. Perchè nella nuova sede della “Lilt” di Bra ci sono ben 39 volontari attivi.

La nostra città eccelle per il volontariato: persone che dedicano il loro tempo per il bene della comunità. Quindi, il minimo è ascoltarli. Perlomeno per ringraziarli della loro generosità. Floris, delegata braidese mi sorride e si prestaa darmi informazioni.

“E' dall'ottobre 2017 che a Bra la LILT ha una sede in via Magenta 45. Il nostro gruppo, per il momento costituito da 39 volontari, ha iniziato un po' in sordina. Ora ci rendiamo conto di quanto sia necessario divulgare la prevenzione. Il volontariato è una macchina che messa in moto richiede sempre più carburante: volontari. Che regalino il loro tempo per il bene della comunità.”

Mi colpisce la passione dei volontari e perlomeno prometto di fare una visita al centro LILT braidese che ha sede in via Magenta 45.

Vi elenco, leggete occorrono solo cinque minuti, di quanti servizi offre la LILT. E, non è poco: un servizio efficiente per difendere la nostra salute. Perchè quale motivo non beneficiarne? Mi domando e vi domando.

Lascio il banchetto della LILT saluto e ringrazio. Conosco tutti i volontari ai quali prometto di fare una visita allla sede in Via Magenta 45.

E la farò. Ve ne renderò conto. Vi confesso che mi è passata un po' la fifa, passerà anche a voi.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un Ente Pubblico che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute e si articola in Comitati Regionali di Coordinamento.

Offre servizi attraverso il volontariato occupandosi di:

Prevenzione primaria e secondaria attraverso diagnosi precoce dei tumori della pelle e dei tumori al seno.

Servizi per i pazienti garantendo il trasporto dei malati oncologici dalle loro abitazioni verso i centri di cura.

Attività di informazione e prevenzione all’interno delle scuole con intereventi nelle classi della scuola primaria.

Lotta al tabagismo organizzando corsi per la dissuefazione dal fumo.

Assistenza diretta ed indiretta in particolare presso Day Hospital oncologici, radioterapia, reparti ospedalieri ed hospice.

Supporto psicologico ai malati ed ai loro familiari organizzazione di eventi e campagne per la raccolta fondi.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT – opera senza fini di lucro. Obiettivo della lilt è sensibilizzare le persone sulla necessità di una corretta prevenzione facendo controlli periodici.

Con la LILT l’educazione alla prevenzione passa attraverso la scuola: vengono organizzati nell’ambito dell’educazione alla salute incontri con i bambini, della scuola primaria, sullo “stare bene”attraverso uno stile di vita corretto.

La lilt è a BRA via magenta 45 ( ex locali poste) Telefono:0172/432575 Email:bra@legatumoricuneo.it

Orario di apertura al pubblico: dal lun al ven h-9,30- 12

martedì 15 – 17.30

Sabato visite su appuntamento

Presso l’ambulatorio di Bra con sede in via Magenta è possibile effettuare: visite di prevenzione dei tumori CUTANEI e URO-GENITALIlogici tutto l’anno su appuntamento telefonico.

Visite di prevenzione per il tumore al seno, solo tramite prenotazione telefonica nei mesi di Ottobre e Novembre e richiedere volontari per il trasporto di pazienti oncologici presso le strutture sanitarie per visite e cure.

La forza vera che la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori schiera in prima linea è composta da persone, donne e uomini, che, volontariamente e appositamente formati, mettono a disposizione degli altri il loro tempo libero. Tel. 0172 432575

mail: bra@legatumoricuneo.it

La sede della delegazione di Bra in via Magenta 45 è operativa grazie al contributo:

La Banca Credito Cooperativo di Cherasco ha interamente arredato i nuovi locali La ditta Panealba del sig. Tesio ha donato il videodermatoscopio (strumento fondamentale per individuare in modo precoce i tumori cutanei).

Associazioni locali hanno donato contributi per l’acquisto di una seconda auto per i trasporti

NOTIZIE SULLA LILT DELEGAZIONE DI BRA ANNO 2017:

TESSERATI : oltre 900

VISITE DERMATOLOGICHE: oltre 700

VISITE NASTRO ROSA MESE DI OTTOBRE: circa 100

VISITE UROLOGICHE (iniziate solo nel mese di novembre) circa 25

TRASPORTI: oltre 200

INCONTRI NELLA SCUOLA PRIMARIA 35 per circa 600 alunni

N° VOLONTARI ATTIVI NELLA SEDE DI BRA 39.

Fiorella Avalle Nemolis