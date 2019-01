A Rifreddo famiglie e bimbi in festa nel salone parrocchiale in attesa della Befana

A Rifreddo, in provincia di Cuneo, sabato 5 gennaio dalle 20.45 si fa festa "Aspettando la Befana". L’appuntamento con l’ormai tradizionale veglione dell'Epifania, organizzato dall’Amministrazione comunale, è fissato, come sempre, nel salone parrocchiale del paese.

Una serata dedicata in particolare ai bambini e alle famiglie, ma che può essere una buona occasione di divertimento in compagnia per tutti coloro che decideranno di recarsi presso il grande spazio adiacente alla chiesa di piazza della Vittoria. Il programma prevede giochi di gruppo, come tombola e bingo, con premi per i più bravi.

Ad intervallare le tombolate l’arrivo della simpatica vecchietta con la scopa. Un momento sempre molto divertente, che sicuramente farà la felicità dei più piccoli. A fine serata, come di consueto, verrà offerto a tutti un dolce spuntino. La serata è ad ingresso libero e gratuito.